T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mısır'da askeri yük treni devrildi: 15 ölü, 103 yaralı

Mısır'da askeri yük treninin devrilmesi sonucu 15 asker öldü, 103 asker de yaralandı

15 Ocak 2013 12:33

Mısır'da askeri yük treninin Giza'daki el-Bedrşin bölgesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 asker öldü, 103 asker de yaralandı.

Görgü tanıkları, askerleri taşıyan trenin son vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 30 kişi hayatını kaybettiğini iddia ederek, kurtarma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 15, yaralılarının sayısının da 103'e yükseldiğini bildirdi.
Mısır Devlet Demir Yolları'ndan olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

askeri yük aracımısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24