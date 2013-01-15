Mısır'da askeri yük treni devrildi: 15 ölü, 103 yaralı

Mısır'da askeri yük treninin Giza'daki el-Bedrşin bölgesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 asker öldü, 103 asker de yaralandı.

Görgü tanıkları, askerleri taşıyan trenin son vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 30 kişi hayatını kaybettiğini iddia ederek, kurtarma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 15, yaralılarının sayısının da 103'e yükseldiğini bildirdi.

Mısır Devlet Demir Yolları'ndan olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.