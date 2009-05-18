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Dünya

Mısır'da askeri üs cephaneliğinde patlama

18 Mayıs 2009 05:20

Mısır'da bir askeri üssün cephaneliğinde meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları ve haber kanalı El Arabiya, başkent Kahire'nin doğusundaki İsmailiye kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın verdiği zarar ve kayıpların boyutunun bilinmediğini belirtti.

El Arabiya, cephanelikteki patlamada ölü ve yaralıların olduğu yönünde haberler geldiğini duyurarak, patlamada terör olasılığının düşük olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise patlamalarda ölen ve yaralananlar olduğunu söylerken, bir görgü tanığı patlamanın İsmailiye kentinin 20 kilometre güneyindeki Ebu Sultan ordugahında meydana geldiğini, patlamanın ardından zırhlı personel taşıyıcılarının bölgeye giden yolları kapattığını ifade etti.

Görgü tanıkları ilk patlamanın dün geç saatlerde meydana geldiğini, ilk patlamayı bir dizi patlamanın izlediğini söyledi.

Patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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