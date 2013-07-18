Mısır'da askeri noktaya saldırı: 1 ölü

Mursi'nin görevden alındığı 3 Temmuz tarihinden bu yana çatışmalara ve darbe karşıtı gösterilere sahne olan Kuzey Sina'nın el-Ariş kentinde askeri bir noktaya düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, El Ariş kentinde kimliği henüz belirsiz kişilerce askeri bir noktaya otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından Mısır ordusunun bölgede güvenlik önlemlerini arttırdığı ve şehir merkezi üzerinde Apaçi tipi helikopterlerin alçak uçuş yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan saldırıların artması nedeniyle Gazze Şeridi'ne giden tünellere yönelik operasyonların devam ettiği kaydedilerken Kuzey Sina'daki askeri kontrol noktası sayısı da arttırıldı.

Ayrıca Mısır'ın Port Said kentinde güvenlik nedeniyle yapılan aramalarda el yapımı çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçildi.

Ülke genelinde gösteriler sürüyor

Öte yandan Mısır'da ordunun seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştırmasının ardından askeri darbeye karşı başlatılan protesto gösterilerileri Mısır genelinde devam ediyor.

Nasır City'deki Rabiatul Adaviye Meydanı'nda binlerce gösterici askeri darbe aleyhinde sloganlar atarken, Kahire'nin Madi bölgesinde bulunan Anayasa Mahkemesi önünde toplanan göstericiler de darbeyi protesto etti.

Mısır genelinde gösteriler 22 ayrı kent merkezinde devam ederken, darbeye destek veren az sayıdaki gösterici ise Tahrir Meydanı'nda darbe lehine sloganlar atıyor.