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Dünya

Mısır'da askeri hapishanelerde kadınlara bekaret testine son KAHİRE (A.A)

27 Aralık 2011 15:58

-Mısır'da askeri hapishanelerde kadınlara bekaret testine son KAHİRE (A.A) - 27.12.2011 - Mısır'da mahkeme, askeri hapishanelerde kadın mahkumlara zorla yapılan bekaret testlerinin sona erdirilmesine hükmetti.  Nisan ayında başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterileri sırasında tutuklanan Samira İbrahim, askeri görevlilerinin zorlaması sonucu bekaret testi yaptırmak zorunda kaldığını ileri sürerek dava açmıştı.  İnsan hakları örgütleri, askeri hapishanelerde zorla bekaret testi yapılan çok sayıda kadın olduğunu açıklamıştı.   Kahire İdare Mahkemesi, kadın mahkumlara bekaret testi yapılmasına karşı çıkarak uygulamanın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine hükmetti.  Karar, insan hakları örgütleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. 

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