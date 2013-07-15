Mısır'daki askeri darbe sonrası Türkiye'de ilk üst düzey görüşme

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'ya atanan yeni Mısır Büyükelçisi Salah Edin'le yaptığı görüşmede, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur’dan "Mısır'a yaraşır çözüm" isteyerek, Muhammed Mursi’nin rencide edilmeden serbest bırakılmasını ve acilen demokratik çözümle sivil iktidara dönülmesi gerektiğini belirtti.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Gül, Mısır’ın yeni Ankara Büyükelçisi Salah Eldin’i geçtiğimiz haftasonu İstanbul’da kabul etti. Büyükelçinin "özel görüşme talebi" nedeniyle basına duyurulmayan görüşmede Eldin, Mansur’un iki ülkenin güçlü, stratejik ve tarihi ilişkilerin devam etmesine ilişkin mesajını iletti. Mansur, ülkesinde sivil yönetime geçişe ilişkin yol haritasını da, Eldin aracılığıyla Gül’e aktardı. Eldin'in Gül'e aktardığı yol haritası şöyle:

8 ayda sivil hayat

"15 gün içinde anayasadaki anlaşmazlık konularını belirleyip yeni anayasa metnini oluşturacak 50 kişilik bir heyet oluşturulacak. Bu heyete bağımsız yargı organlarının yanı sıra barolar, üniversiteler, sendikalar ve STK’lardan da aday gösterilebilecek. Bu heyetin 1 ay içinde hazırlayacağı metin yine 1 ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulacak. Referandumun ardından 3 ay içinde de önce bağımsız seçim komisyonu oluşturulup seçimlere gidilecek. Bu seçimlerden 1 ay sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetin işbaşı yapacağı bütün bu süreçler de en geç Şubat 2014’e kadar, yani 8 ayda tamamlanacak."

Gül'den önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Eldin aracılığıyla Mansur’a şu mesajları iletti:

"Mısır’ın tamamı bizim için çok önemlidir. Biz böyle bakarız. Seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanı ve seçilmiş yöneticilerin bu şekilde rencide edilmemesi, çözümün demokratik süreçler içinde uzlaşmayla sağlanması, demokrasiden uzak durulmaması, demokratik yollar dışında yollar aranmaması gerekirdi, ama oldu. Türkiye de zamanında bu süreçlerden geçti. Şimdi acilen demokratik çözümle sivil iktidara dönülmesi, herkesin hak ve menfaatlerinin korunduğu demokratik bir çözümün süratle gerçekleştirilmesi gerekir. Binlerce yıllık medeniyete sahip Mısır halkının bunu başaracak tecrübeye sahip olduğuna inanıyorum. Mısır’a yaraşır bir çözüm olmalı. Sayın Mursi ve seçilmiş idarecilerin de rencide edilmeden acil bir şekilde serbest bırakılmaları gerekir."