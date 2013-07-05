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Dünya

Mısır'da askeri noktalara saldırı düzenlendi, OHAL ilan edildi!

Sina Yarımadası'nda bazı noktalara baskınlar düzenledi. Ariş'te de havaalanındaki askeri noktaya saldırı oldu

05 Temmuz 2013 15:10

Mısır ’da önceki gün gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sonrası bu sabah silahlı gruplar devreye girdi.

Radikal gazetesinden Fehim Taştekin'in haberine göre, Muhammed Mursi zamanında zamanında Selefilerin silahlı eylemler düzenlediği Sina Yarımadası'nda bugün de bazı noktalara baskınlar düzenledi. Ariş'te havaalanında askeri noktaya saldırı oldu.

 

Olağanüstü hâl ilan edildi

 

Devlete ait bağlı El Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır ordusu, El Ariş havaalanına düzenlenen silahlı saldırının ardından Süveyş ve Güney Sina bölgelerinde olağanüstü hâl ilan etti.

Askeri kaynakların aktardığı bilgiye göre, kararı duyuran Üçüncü Meydan Komutanlığı, Süveyş'te vatandaşlara şehri koruyacağını ve vatandaşlara zarar gelmeyeceğini açıkladı. Olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, vatandaşlara 'dedikodu ve fitne üretenlere karşı' uyarıda bulunuldu.

 

Refah Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı

 

Refah'ta ise bir polis noktasına yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi geldi.

Anadolu Ajansı'nın Mısır emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı saldırı sonrasında geçişlere kapattı.

Ayrıca Afrika Birliği, önceki gece yapılan askeri müdahalenin ardından Mısır'ın üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

 

 

 

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