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Dünya

Mısır'da anayasa referandumu gösterilerinde kan aktı

Mısır'da anayasa referandumunu boykot gösterilerine müdahalelerde 8 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı bildirildi

14 Ocak 2014 23:32

 

"Darbeyi Ret" ve "Meşruiyete Deste İçin Ulusal İttifak", başkent Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere bir çok kentte gösteriler yapıldı. Polisin müdahale ettiği olaylarda 8 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminin ardından darbe karşıtlarının ülke genelinde düzenlediği gösterilerde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde şimdiye kadar 8 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını bildirildi. Açıklamada ölenlerden 2'sinin "herhangi bir müdahale olmaksızın" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Mısır'da sabah saatlerinde referandum için oy kullanma işlemi başlarken, Darbeyi Ret ve Meşruiyete Deste İçin Ulusal İttifak, ülke çapında boykot gösterileri yapılması çağrısı çerçevesinde başkent Kahire ve İskenderiye başta olmak üzere bir çok kentte gösteriler yapıldı.
Darbe karşıtı "Ulusal İttifak" yetkilileri, gösterilere eğitimli birliklerle sert bir şekilde müdahale eden güvenlik güçlerinin zaman zaman gerçek mermi kullandığını, olaylarda "bölge halkı" adı altında "baltacı" denilen suç gruplarının da eylemcilere saldırdığını iddia ediyor.

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