T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA ANAYASA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KAHİRE (A.A)

26 Şubat 2011 22:56

-MISIR'DA ANAYASA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KAHİRE (A.A) - 26.02.2011 - Mısır'da anayasa değişikliği yapmak için görevlendirilen komisyon, cumhurbaşkanının görev süresine sınırlama getirilmesini ve cumhurbaşkanı adaylarının karşı karşıya bulunduğu sınırlamaların azaltılmasını önerdi. Buna göre, gelecekte cumhurbaşkanları sadece 8 yıl görev yapabilecekler. Muhalefetin bu iki temel talebinin dışında, 8 üyeli komisyon, olağanüstü hal yasalarının süresinin 6 ayla sınırlandırılmasını ve olağanüstü halin bu sürenin ötesine uzaltılması için referandum şartının getirilmesi önerisinde bulundu. Sözkonusu değişiklikleri içeren anayasa taslağı, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde referanduma sunulacak. Değişiklik önerilerinin 30 yıldan fazla ülkenin başında kalan Hüsnü Mübarek'i deviren protestocuların taleplerinin çoğunu karşılamış göründüğü belirtiliyor. Mübarek devrildiğinde 6 yıllık görev süresini beşinci kez devam ettiriyordu. Askeri konsey tarafından askıya alınan mevcut anayasa, muhalefetten bir cumhurbaşkanı adayının Mübarek'in Milli Demokratik Partisi adayının karşışına çıkabilmesini, getirdiği uygulanması çok güç şartlarla, hemen hemen olanaksız kılıyordu.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24