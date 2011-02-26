-MISIR'DA ANAYASA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR KAHİRE (A.A) - 26.02.2011 - Mısır'da anayasa değişikliği yapmak için görevlendirilen komisyon, cumhurbaşkanının görev süresine sınırlama getirilmesini ve cumhurbaşkanı adaylarının karşı karşıya bulunduğu sınırlamaların azaltılmasını önerdi. Buna göre, gelecekte cumhurbaşkanları sadece 8 yıl görev yapabilecekler. Muhalefetin bu iki temel talebinin dışında, 8 üyeli komisyon, olağanüstü hal yasalarının süresinin 6 ayla sınırlandırılmasını ve olağanüstü halin bu sürenin ötesine uzaltılması için referandum şartının getirilmesi önerisinde bulundu. Sözkonusu değişiklikleri içeren anayasa taslağı, genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde referanduma sunulacak. Değişiklik önerilerinin 30 yıldan fazla ülkenin başında kalan Hüsnü Mübarek'i deviren protestocuların taleplerinin çoğunu karşılamış göründüğü belirtiliyor. Mübarek devrildiğinde 6 yıllık görev süresini beşinci kez devam ettiriyordu. Askeri konsey tarafından askıya alınan mevcut anayasa, muhalefetten bir cumhurbaşkanı adayının Mübarek'in Milli Demokratik Partisi adayının karşışına çıkabilmesini, getirdiği uygulanması çok güç şartlarla, hemen hemen olanaksız kılıyordu.