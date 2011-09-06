-Mısır'da ambulanslarla silah taşınmış KAHİRE (A.A) - 05.09.2011 - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal ile eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin yargılandığı davanın üçüncü celsesinde tanık olarak dinlenen Mısır Askeri Polis Haberleşme Şube Başkanı General Hüseyin Saad, halk ayaklanması sırasında askeri polise ait araçlar halkın hedefi haline geldiği için polis ambulansları ile silah ve mühimmat taşıdıklarını söyledi. Mahkemeye giren basın mensupları ve avukatlardan edinilen bilgiye göre, Saad, mahkemeye verdiği ifadede, askeri polise mühimmat taşımak için polis ambulanslarının tercih edildiğini çünkü normal polis ve askeri polis araçlarının saldırıya uğradığını anlattı. Gösterilerin başlangıcında askeri polisin sadece göz yaşartıcı bomba, kartuş ve cop kullandığını kaydeden Saad, halkın karakolları basmaya başlamasının ardından, halen yargılanılmasına eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ile birlikte devam edilen, Askeri Polis Kuvvetleri Kurumu Başkanı General Ahmet Ramiz'in, karakolların korunması amacı ile askeri polise, otomatik tüfek ve gerçek mühimmat verilmesi emrini verdiğini iddia etti. Mısır Askeri Polis Haberleşme Şube Başkanı General Hüseyin Saad, göstericilere müdahale yönünde bir emir almadıklarını, Askeri Polis Kuvvetleri Kurumu Başkanı General Ahmet Ramiz'in göstericilere davranma şekli konusunda, alt birim komutan ve amirlerini serbest bıraktığını ileri sürdü.