-MISIR'DA 9 BAKAN RAKİPLERİNE FARK ATTI ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Mısır'da dün yapılan genel seçimlerin ilk turunda, iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi'nin dokuz bakanının seçimlerde rakiplerine büyük fark atarak, bölgelerindeki seçimleri kazandıkları bildirildi. El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, seçimlerde iktidar partisinden savunma, sosyal güvenlik, tarım, petrol, bölgesel kalkınma, adalet, maliye, su işleri bakanları ile bir devlet bakanının rakiplerine karşı ezici bir çoğunlukla kazandıkları belirtildi. Gazete, 9 bakanın tekrar seçimleri kazanmasını "büyük zafer" başlığıyla okuyucularına duyurdu.