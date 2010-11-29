T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA 9 BAKAN RAKİPLERİNE FARK ATTI ANKARA (A.A)

29 Kasım 2010 19:29

-MISIR'DA 9 BAKAN RAKİPLERİNE FARK ATTI ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Mısır'da dün yapılan genel seçimlerin ilk turunda, iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi'nin dokuz bakanının seçimlerde rakiplerine büyük fark atarak, bölgelerindeki seçimleri kazandıkları bildirildi. El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, seçimlerde iktidar partisinden savunma, sosyal güvenlik, tarım, petrol, bölgesel kalkınma, adalet, maliye, su işleri bakanları ile bir devlet bakanının rakiplerine karşı ezici bir çoğunlukla kazandıkları belirtildi. Gazete, 9 bakanın tekrar seçimleri kazanmasını "büyük zafer" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24