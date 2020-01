Mısır'da 74 kişinin öldüğü stadyum katliamında 21 kişiye idam cezası

Mısır'ın Port Said Stadyumu'ndaki futbol karşılaşmasında geçtiğimiz yıl 74 kişinin ölmesinin ardından açılan davada 21 sanık idama mahkum edildi. Kararı protesto eden mahkum yakınları olay çıkardı. Olaylarda 22 kişi öldü. Mursi yurtdışı ziyaretini iptal etti.



Mısır'da geçtimiz yıl Şubat ayında Port Said Stadyumu'daki El-Ehli (Kahire) ve El-Mısri (Port Said) takımlarının futbol karşılaşmasında çıkan olaylarda 74 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu dava açılmıştı.

Port Said Ceza Mahkemesi bu davada yargılanan 76 sanıktan 21'i hakkında idam kararı verdi. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından yapılan gösterilerde 22 kişi öldürüldü. Gösteri sırasında bir polisin öldürüldüğü belirtildi.

Hakkında idam kararı verilen 21 sanığın yakınları, kararı protesto etmek için Port Said kentinde tutukluların bulunduğu hapishanenin önünde toplandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 2'si polis 22 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda en az 70 kişi de yaralandı.



Mursi ziyaretini iptal etti



Ülkede yaşanan karışıklıktan dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Etiyopya'ya yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bugün gerçekleştirmeyi planladığı Etiyopya ziyaretini iptal ettiği belirtildi.



Dosya müftüye gönderildi



Mahkeme, nihai karar için hakkında idam cezası verilen 21 sanığın dosyasının Mısır Cumhuriyet Müftüsü'ne sevk edilmesini kararlaştırdı.

Mısır Cumhuriyet Müftüsü'nün söz konusu dava dosyası hakkındaki kararını, 9 Mart'ta açıklayacağı belirtildi.

Mahkeme sırasında salonda bulunan sanık yakınları, kararın açıklanmasından sonra baygınlık geçirirken, futbol karşılaşmasında hayatını kaybedenlerin yakınları ise kararı sevinçle karşıladı.

Mısır 1. Futbol Ligi'nde, El-Ehli (Kahire) ve El-Mısri (Port Said) takımlarının geçtiğimiz yıl Şubat ayında oynadıkları maç sonrası çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Taraftarlar Port Said Stadyumu'nu da ateşe vermişlerdi.