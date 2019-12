Mısır'da 62 kişi öldü, Mübarek yeni Başbakan'ı atadı

T24

Mübarek için bir ilk



En yakın müttefiklerden biri istifa etti

Sokağa çıkma yasağı uzatıldı



Ordu'dan yağma uyarısı



"Mübarek defol!"

Toplam can kaybı konusunda kesin bilgi yok

El Baradey'den Mübarek'e istifa çağrısı



Cep telefonları normale döndü

Mübarek'in yardımcısı belli oldu

Obama Mübarek'i aradı

İsrail'de panik

İran'dan Mısır halkına destek

Dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sokaklara yerleştirilen tanklar halkı durdurmaya yetmedi. Hükümet binalarını ve askeri araçları ateşe veren halkın kararlılığı üzerine günlerdir kendisinden bir açıklama beklenen Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek halkın şikayetlerini anladığını belirterek hükümetin istifasını istedi.Bugün öğlen saatlerinde hükümet resmen istifa ederken henüz yeni kabinede kimler olacağı açıklanmadı. Ancak Mısır devlet televizyonu Mübarek'in makamında üst düzey yetkililerle kriz istişareleri yaptığını bildirdi.Ortadoğu Haber Ajansı, MENA Mübarek'in Mısır istihbarat birimi Muhaberat'ın şefi Ömer Süleyman'ı başkan yardımcılığına atadığını duyurdu. Mısır devlet televizyonu da Süleyman'ın yemin ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı.Süleyman Mübarek'in 30 yıllık iktidarı boyunca atadığı ilk başkan yardımcısı oldu. Analistler Mübarek'in yakın müttefiklerinden olan Süleyman'ın Mısır halkının nezdinde saygı duyulan bir isim olduğunu ancak Mübarek'in bu hamlesinin protestocuları sakinleştirmeye yetmeyeceğini ifade etti.Mübarek'in de Enver Sedat döneminde başkan yardımcılığı koltuğunda oturduğunu hatırlatan analistler, böylece Mısır Devlet Başkanı'nın yerine geçme ihtimali olan ismi işaret etmiş olabileceği yorumunu yaptı.Bu gelişmelere rağmen bugün sabah saatlerinden itibaren yüzlerce protestocu başta başkent Kahire’de olmak üzere önemli merkezlerde bir araya geldi. Mısır devlet televizyonu Nil TV ise silahlı kuvvetlerin vatandaşlara sokağa çıkma yasağına riayet etme ve protestolara katılmama çağrısı yaptığını duyurdu.Katar merkezli El Cezire televizyonu, polisin İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan 1,000 kadar gösterici üzerine ateş açtığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek'in en yakın dostlarından biri olan, varlıklı iş adamı Ahmed Ezz'in iktidar partisinden istifa ettiği bildirildi. Protestocular Ezz Çelik şirketinin Kahire'de bulunan ana ofislerinden biri ateşe vermişti. Bugün bazı göstericiler Ezz'in posterlerine çarpı atarak protesto etmişti.Bu arada ellerindeki cep telefonları, fotoğraf makineleri ve küçük kameralarla olayların ve yanmış binaların görüntülerini çeken Mısırlılar ilginç görüntüler yarattı.Mısır devlet televizyonu sokağa çıkma saatlerinin 18:00-07:00 saatlerinden 16:00-08:00 saatlerine uzatıldığını bildirdi. Reuters Nil TV'nin ordu yetkililerini kaynak göstererek, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin kendilerini tehlikeye atacağını duyurduğunu aktardı. Buna rağmen Mısırlılar sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak protestolarını sürdürdü.Öte yandan haber ajansları ordunun olaylara müdahale etmekten kaçındığını, soğukkanlı bir tavırla gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. Mısır'ın çeşitli noktalarında çekilen fotoğraflarda askerlerin, göstericilerin polise taş atmasını önlemek için araya girdiği gözlendi. Tanklar hükümet binalarını kordona aldı.Bu arada ülke genelinde yağma olaylarının başgösterdiği bildirildi. Özellikle yabancı sermayeye ait mağazalar yağmacıların hedefi olurken, Associated Press, piramitlerin turist girişine kapatıldığını bildirdi. Tanklar ve silahlı kuvvetler Giza Vadisi'ne girişleri kapatırken, bu alandaki otellerin de yağmadan nasibini aldığı ifade edildi. Ordunun vatandaşlara kendilerini yağmacılardan koruma uyarısı yaptığı bildirildi.Devlet televizyonuna konuşan bir sanat tarihçisi ise yağmacıların müzelerdeki sanat eserlerine zarar verdiğini söyledi. Bir görgü tanığı Mısır ordusunun Merkez Bankası’na ait darphane binasına girmek isteyen yüzlerce protestocuyu püskürtmek için tanklarla olay yerine gittiğini ve havaya ateş açtığını söyledi. Tanık, binaya ahşap kalaslarla saldıran göstericilerin tankların yaklaştığını ve silah seslerini duyduğunda kaçtığını belirtti. Bu arada Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yarın ülkedeki bankaların tamamının kapalı olacağını açıkladı. Analistler bu durumun yatırımcıları ürküteceği endişesini dile getirirken, yetkililer ekonominin likidite sorunu yaşama ihtimali olmadığını belirtti.Kahire’de Tahrir Meydanı’nda bir araya gelen protestocular Mübarek’e hitaben “Defol!” sloganları attı. Şehrin sokaklarında sabah erken saatlerden itibaren tankların devriye gezdiği öğrenildi. İskenderiye'de de protestocular "Gayrımeşru!" sloganlarıyla yeni lider çağrısı yaptı.Reuters, sabah saatlerinde şehir meydanında polisin göstericilerin bulunduğu yerin yakınlarında ateş açtığını bildirdi. Ancak polisin kullandığı mermilerin plastik mi gerçek mi olduğu konusunda bir bilgi elde edilemezken yeni bir yaralanmadan bahsedilmedi. Tahrir Meydanı'nda şu an 50 bin kadar protestocunun toplandığı tahmin ediliyor.Associated Press haber ajansı da askerlerin parlamento ve hükümet binalarına giden yolu kapattığını bildirdi.El Cezire'nin İskenderiye muhabiri Ravya Ragih, bu şehirde de göstericilerin meydanlarda toplandığını aktardı. AFP de İsmailiye şehrinde göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktığını duyurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, polisin, işe gitmelerine izin verilmediği için şehrin sokaklarını dolduran liman işçilerine plastik mermi ve gözyaşı gazıyla müdahale ettiği ifade edildi. Ayrıca Kahire sokaklarında ölenler için cenaze alayları düzenlendi. Bu arada Kahire'nin güneyindeki Tura Hapishanesi yakınlarında silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.Mısır’da dün ülke genelinde yaşanan gösterilerde resmi rakamlara göre toplam 24 kişinin hayatını kaybettiği 1,115 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Mısır yetkilileri ilk olarak Salı'dan bu yana can kaybının 35'e yükseldiğini, ölenlerin 10'unun polis olduğunu bildirdi. Ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cuma günkü protestolarda 38 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Öte yandan Reuters, hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak toplam can kaybının 74 olduğunu bildirdi. Bu rakamın kesin olmadığını ifade edilen haberde gerçek rakamın 74'ün altında ya da üstünde olabileceğinin altı çizildi. Ölenlerin 68'inin dün Kahire, Süveyş ve İskenderiye'de yaşanan çatışmalarda öldüğü kaydedildi. 2 bin civarında kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.El Cezire ise toplam can kaybının Cumartesi itibarıyla 95'e ulaştığını öne sürdü. Kanalın muhabiri sadece İskenderiye'de 36 kişinin öldüğünü bildirdi. Reuters Kahire'de bulunan El Damardaş Hastanesi yetkililerinin Cuma günkü protestolarda hayatını kaybeden 30 kişinin hastaneye getirildiğini açıkladığını bildirdi. Yetkililer hastaneye getirilen cenazelerin arasında iki de çocuk olduğunu ifade etti. Görgü tanıkları Mısır'ın Gazze Şeridi sınırında bulunan Refah şehrinde de göstericilerin polis merkezini bastığını, çıkan çatışmalarda üç polis memurunun hayatını kaybettiğini öne sürdü.Muhalif lider Muhammed El Baradey ise El Cezire televizyonuna telefonla verdiği röportajda, protestocularla "gurur duyduğunu" belirterek Devlet Başkanı Mübarek’e istifa etmesi ve iktidarın devri için bir çerçeve oluşturması çağrısı yaptı. Baradey, günlerdir Mısır’ı sarsan protestoların sonlanmasının tek yolunun bu olduğunu söyledi. Mısır'ın en büyük muhalif gücü olan Mübarek'ten Müslüman Kardeşler ise bir geçiş dönemi kabinesi kurulması ve iktidarın barışçıl bir biçimde el değiştirmesine izin vermesini talep etti. Arap dünyasının önde gelen din adamlarından Yusuf el Karadavi de Mübarek'ten istifa etmesini isterken, Mısırlılara barışçıl gösterilerini sürdürme çağrısı yaptı.Bu arada Mısır’da dünkü karartma sırasında engellenen cep telefonlarının yavaş yavaş yeniden kullanıma açıldığı bildirildi. Ancak SMS servislerinin henüz kullanılamadığı ifade edildi. Telefon şirketi Vodafone dün yaptığı açıklamada Mısır yetkililerinin bütün telefon şirketlerinden ülkenin belli noktalarında bağlantının engellenmesini istediğini belirtmişti.Günlerdir süren protestoların ardından hükümet resmen istifa etti. Mübarek, hükümetin görevine son vereceğini açıklamıştı.Yeni kabinenin önümüzdeki saatler içinde açıklanması bekleniyor. İstihbarat Başkanı Ömer Süleyman, Cumhurbaşkanı Mübarek’in yardımcısı oldu.ABD Başkanı Barack Obama, Mübarek’i dün gece telefonla arayarak verdiği reform sözünü tutmasını istedi. Mübarek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır’da ülke genelinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterileri değerlendiren Obama, protestoculara karşı şiddet kullanılmaması çağrısında bulundu. Obama ayrıca Mısır halkı ve hükümetiyle işbirliği içinde olacaklarını belirtti.Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs de gazetecilere verdiği brifingde, "Yardımlar konusundaki tutumumuzu, şu anki ve önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre gözden geçireceğiz" dedi. ABD Mısır'a, 2010 mali yılında 1,3 milyar dolar askeri yardım, 250 milyon dolar da ekonomik yardımda bulunmuştu.Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Mısır'da şiddetin ve kanın sona ermesi için çağrı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Mısırlı yetkililerin "barışı" güvence altına almasını ve ülkede istikrarı sağlamasını istedi.Adının açıklanmasını istemeyen İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun hükümet sözcülerine Mısır’da iktidar karşıtı protestolar konusunda sessiz kalınması emrini verdiğini söyledi. Yetkililer rejim değişikliğinin İsrail-Mısır ilişkilerini tehdit edebileceğinden ve şiddet olaylarının Filistin Yönetimi’ne sıçrayabileceğinden endişe edildiğini belirtti. Afrika Birliği'nden yapılan açıklamada Mısır'daki huzursuzluktan duyulan "kaygı" dile getirilirken, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa Mısırlıların kızgınlığını anladığını söyledi.İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, yaptığı açıklamada “Mısırlıların gösterileri bir adalet arayışıdır” dedi. İran’ın Mısır’daki olayları sürekli be dikkatle takip ettiğini belirten Mihmanperest, “Bu ülkenin yöneticilerinden Müslüman ulusun sesini duymalarını ve haklı taleplerine yanıt vermelerini beliyoruz” dedi. Mihmanperest, Mısır liderlerinden güvenlik ve polis güçlerinin göstericiler üzerinde şiddet kullanmasını önlemelerini de istedi.