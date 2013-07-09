Mısır'da 51 kişinin öldürülmesinin ardından itidal çağrısı

Mısır'da ordunun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden alması ve Müslüman Kardeşler'e mensup çok sayıda kişiyi tutuklamasının ardından iç çatışmalar yaşanıyor. Mursi'nin gözaltında tutulduğu askeri kışlanın önünde dün askerin ateş etmesi sonucu 51 kişi öldürüldü. Ordudan yapılan açıklamada, "Görevimiz Mısırlıları korumak. Gösteriler barışçıl olmaktan çıktı" denildi.



Kahire'de dün askerin ateş açması sonucu 51 Mursi taraftarının ölmesi sonrasında Mısır ordusu bir basın toplantısı düzenledi. Mısır ordu sözcüsü Albay Ali, alınan önlemlere rağmen şiddet olaylarının devam ettiğini belirterek, "Ordu ülkenin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Tarih boyunca ordunun tek görevi ülkenin güvenliğini sağlamak olmuştur. Ancak güvenlik sorunları yaşıyoruz" dedi.

Mısır ordusu sözcüsü Albay Ali, "Silahlı kuvvetler, çatışmaya giren göstericilere yönelik herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Biz 10 gündür Mısır halkının güvenliği için sokaklardayız. Göstericiler barışçıl olmaktan çıkmıştır. Görevimiz Nahda ve Rabiatu'l Adeviyye'de gösteri düzenleyen Mısırlıları korumaktır" şeklinde konuştu.



İçişleri'nden açıklama



Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Barışçıl ve barışçıl olmayan göstericilerle ilişkiye geçmekte önemli tecrübeler edindik. 30 Haziran'dan bu yana 12 şehit verdik, 107 emniyet görevlisi de yaralandı. Mısır'ın korunması için polis ile ordu arasında tam bir koordinasyon var. Mısır'da demokrasi vardır, tam bir güvenlik söz konusu. Taşkınlıklar karşılığını fazlasıyla bulacaktır."



Soruşturma komisyonu



Mısır'da geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur adına yapılan açıklamada, Kahire'deki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin olmasından "derin üzüntü" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ölümlere, Cumhuriyet Muhafızları Kışlası'na "zorla girme" girişiminin neden olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, olayı soruşturmak için adli bir komisyonun kurulduğu da belirtildi.



Suriye benzetmesi



Kahire’deki çatışmalarda en az 51 kişi hayatını kaybederken, Müslüman Kardeşler örgütü Facebook sayfası üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi’yi yaşananlardan sorumlu tutan Müslüman Kardeşler, ‘ordunun Mısır’ı Suriye’yle aynı kadere sürüklediğini’ belirtti.

Açıklamada, Mursi karşıtlarına açılan ateşin ‘korkunç bir suç’ olduğu ifade edildi.



'İsyan' çağrısı



Kahire'de ordunun Mursi taraftarlarının üzerine ateş etmesi sonrasında Müslüman Kardeşler "isyan" çağrısı da yaptı.

Müslüman Kardeşler'den yapılan yazılı açıklamada, devrimin tanklar aracılığıyla çalındığı belirtilerek, "Devrimi bizden çalanlara karşı isyan edin" denildi.



Baradey'den birlik çağrısı



Geçiş hükümeti için ismi başbakanlık için geçen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muhammed El Baradey ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, her türlü şiddeti kınadığını belirtti.

Baradey, Mısır toplumunun her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Mısır: Ülkenin geçici liderinden itidal çağrısı



Mısır’ın geçici lideri Adli Mansur, bugün Kahire'de askeri müdahaleyi protesto eden göstericilere açılan ateş sonucu en az 42 kişinin ölmesi üzerine yaptığı açıklamada itidal çağrısı yaptı.

Mansur, olayla ilgili bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini de söyledi.

Devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamasında Mansur, olaylardan derin üzüntü duyduğunu da belirtti.

Mansur göstericilere askerlere fazla yaklaşmama çağrısı da yaptı.



Müslüman Kardeşler'den çağrı



1928'den 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesine kadar yeraltına faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi, saldırının ardından taraftarlarına bir çağrı yaptı.

Parlamentonun yarısına yakınını kontrol eden parti Mısırlıları, "devrimi tanklarla çalmaya çalışanlara karşı başkaldırmaya" çağırdı.

Parti, uluslararası toplumdan ve kuruluşlardan da, katliamları durdurarak "Mısır'ın yeni Suriye olmasını" engellemesini istedi.



Nur Partisi görüşmelerden çekildi



Ordu yönetimiyle muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri sonunda Geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur, seçimlere gidileceğini söylemiş, ancak bir tarih vermemişti.

Bir haftayı aşkın süredir ülke tarihinin gördüğü en kitlesel gösterileri düzenleyen muhalefet gruplarıyla, Mursi'nin göreve iadesini isteyenler zaman zaman sokaklarda karşı karşıya geliyor.

Çıkantıklayın çatışmalarda 100'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Bu arada, Mursi'nin görevden alınmasını destekleyen Selefi-İslamcı çizgideki Nur Partisi, sabaha karşı meydana gelen olayı "katliam" diye nitelendirerek,tıklayın Geçici Başbakanbelirlenmesi için yürütülen görüşmelerden çekildiğini duyurdu.

Kahire'deki BBC Orta Doğu muhabiri Jim Muir, çelişkili haberler geliyor olsa da, kan dökülmesinin hassas olan durumu iyice kızıştıracağını dile getiriyor.

Muir, Nur Partisi'nin görüşmelerden çekilmesinin Mısır'da denge kurulmasını iyice zorlaştıracağına dikkat çekiyor.



51 ölü, 300'den fazla yaralı



Başkent Kahire'de bu sabah, Muhammed Mursi'nin gözaltında tutulduğu askeri kışla önünde çatışma yaşandı. Mursi taraftarları, askeri kışlanın önünde toplanınca asker ateş açtı.

Mısır devlet televizyonu, Cumhuriyet Muhafızları Kışlası önündeki çatışmalarda 51 kişinin öldüğünü açıkladı. Devlet televizyonu olaylarda 322 kişinin de yaralandığını belirtti.