Mısır'da 500 kişilik aşırı dinci gurup kilise bastı!

T24 - Müslümanlığa geçtiği öne sürülen Camilla Şehata adlı bir kadının Mısır’ın başkenti Kahire’deki ünlü Aziz Mina Kilisesi’nde zorla tutulduğu iddiası üzerine 500 aşırı dinci Selefi Müslüman ayaklandı. Kilisenin önünde toplanan grup, kadını istedi. Yaşanan gerginlik bir anda silahlı, taşlı ve molotofkokteylli bir çatışmaya dönüştü. 12 kişinin öldüğü, 232 kişinin yaralandığı kentte, aşırı dinciler iki kilise yaktı.



Mısır’ın İskenderiye Kenti’nde ‘papaz’ eşinden boşanmak için Müslümanlığa geçen bir kadın için yılbaşında kilise yakıp katliam yapan aşırı dinciler, önceki gece aynı gerekçe ile başkent Kahire’nin merkezindeki ünlü Aziz Mina Kilisesi’ni ateşe verdi. Kiliseyi korumak isteyen Hıristiyanlara palalar ile saldıran aşırı dinciler, tarihi binaya sığınanları öldürmek için kiliseye molotof kokteylleri attılar. Sabaha kadar devam eden çatışmalarda 2 kilise yakıldı, 12 kişi öldü, 232 kişi yaralandı. Olağanüstü toplanan Mısır kabinesi, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Hıristiyanlara saldırı, Camilla Şehata adlı Müslümanlığa geçtiği ileri sürülen kadının, Aziz Mina Kilisesi’nde zorla tutulduğu iddiaları ile patlak verdi. 500 kadar aşırı dinci Selefi Müslüman, İmbaba Mahallesi’nde Aziz Mina Kilisesi önünde protesto gösterisi düzenledi ve Hıristiyan cemaat ile karşı karşıya geldi. Ölümlerin büyük çoğunluğu pala ve kurşun yarasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan aşırı dinciler Aziz Mina Kilisesi yanında Meryem Ana Kilisesi’ni yaktı.





Bir yıllık gerginlik patladı



26 yaşındaki Camilla Şehata’yla ilgili olarak yaşanan dinlerarası gerilim, yaklaşık bir yıl önce başladı. 2010 yılının Temmuz ayında, sık sık kavga ettiği gerekçesiyle Hıristiyan rahip kocası Tadros Samaan’dan ayrıldığı ve Müslüman olduğu öne sürülen Şehata, kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalar sonunda polis kadını buldu ve yeniden Kilise’ye teslim etti. Camilla Şehata, geçtiğimiz Eylül ayında kamera karşısına geçerek Hıristiyanlık’tan vazgeçmediğini ve İslam’a dönme kararı da almadığını açıkladı. Ancak Şehata’nın zorla tutulduğu, tehditle ifade vermeye zorlandığına inanan radikal İslamcılar, protestolarını sürdürdü. Şehata önceki gece, bu kez Kıbrıs merkezli yayın yapan bir Hıristiyan televizyon kanalının yayınına çıktı ve Hıristiyan eşiyle birlikte görünerek, Müslümanlığa geçiş yaptığını yeniden yalanladı. Yine inandırıcı olmadı. İmbaba’da başlayan protesto gösterisi önce çatışmaya, ardından da katliama dönüştü.





Yılbaşında da yaktılar



Son saldırı, aynı kadın için yılbaşından bu yana ikinci kilise yakma eylemi oldu. Yılbaşı gecesi ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye’de Aziz Mark Kilisesi’ne (Azizler Kilisesi) bomba atılmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gerekçe ile Irak’taki kiliseler de saldırıya uğramıştı. Bu saldırıdan 10 gün sonra bir radikal İslamcı, tartıştığı Hıristiyan bir Mısırlıyı silahla vurarak öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı. Yalnızca Mart ayında, benzer gerekçelerle ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan çatışmalarda 13 kişi öldü. Geçen ay Kina şehrinde Müslüman göstericiler, Kahire’ye giden tüm yolları bir haftalığına ulaşıma kapatmış ve bölgeye Hıristiyan vali atanmasını protesto etmişti.





Asker sert: İdam ederiz



Çatışma boyunca güvenlik güçlerinin, tarafların her ikisine de uzun süre müdahale etmemesi, radikal İslamcıların, Hüsnü Mübarek sonrası dönemin otorite boşluğundan yararlanmak istediğine yoruluyor. Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi dün olaylara karışan 190 kişiyi gözaltına alıp, Askeri Yargıtay’a sevk etti. Kararın alınma gerekçesinde, “ülke güvenliğini tehdit eden” bu olaylara neden olan kişilere karşı “caydırıcı” bir önlem alınmasının zorunluluğu hatırlatıldı. Mahkeme, “ibadethane yakanlara maksimum ceza verilebilir” diyerek idam cezası isteyeceğini açıkladı.





‘İç savaş çıkar mı?’ endişesi



Mısır’da üst üste yaşanan bu gelişmeler, Ortadoğu uzmanlarının ülkenin geleceğiyle ilgili endişelerini artırdı. Ahram Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapan ve Mısır’daki dini farklılıklar üzerine çalışmalarıyla tanınan akademisyen Emad Gad, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Eğer Selefilerle Kıptiler haftasonu çatışırsa, Mısır’da iç savaş çıkar” yorumunda bulunmuştu. 80 milyon nüfuslu Mısır halkının yaklaşık yüzde 10’unu Hıristiyanlar oluşturuyor.





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Aziz Mina Kilisesi’ni yakan gözü dönmüş kalabalık, bina içinde bulunanların diri diri yanma tehlikesi altında olmalarına aldırış etmeden cep telefonları ile dehşet anlarını görüntüledi. Olaylar sırasında ateşe verilen ikinci bir kilise de Aziz Meryem Kilisesi oldu. Yangının söndürülmesinin ardından Hıristiyan gönüllüler, ibadethane içerisindeki temizliğe hemen başladı, rahipler de hasar tespit çalışması yaptılar. Hıristiyan nüfusun bulunduğu birçok kentte polis, rejimin devrilmesinden bu yana kilise çevrelerindeki güvenliği tamamen bıraktığı için, din görevlileri bir süredir korku içinde yaşıyordu.







