-Mısır'da 4 kadın gösterici gözaltında KAHİRE (A.A) - 08.12.2011 - Mısır'da iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'e karşı başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda protesto gösterileri düzenleyen muhaliflere destek amacıyla Mısır'ın Londra Büyükelçiliğine giren 4 kadın göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Tahrir Meydanı'nda kamp kuran muhaliflere destek amacı ile büyükelçiliğe giren 4 Mısırlı kadın, büyükelçilik görevlilerinin diplomatik polise haber vermesi üzerine gözaltına alındı. Göstericilerin elçiliğe İngilizce ve Arapça pankartlar ile girdikleri belirtilirken, Mısır'ın Londra Büyükelçiliği görevlileri 4 kadın protestocunun elçiliği işgal etmeye çalıştıklarını öne sürdü. El Ahram Gazetesi'nin telefonla ulaştığı Kadınların Birleşik Krallık'ta Adresleri Var ve İskoç Bahçesi adlı sivil toplum örgütleri gözaltı olayını doğruladılar. İngiliz yasalarına göre bu tip işgal eylemlerini yapanlar hapis veya para cezası ile cezalandırılıyor.