Mısır'da 4 bin yıllık ahşap heykel bulundu

Mısır’daki en eski piramitler vadisi olan Sakkara’da İsviçreli ve Fransız arkeologlar tarafından, 4 bin yıl önce yapılan ahşap heykelin kafa kısmı bulundu. Heykelin, son firavunlardan birinin eşine ait olduğu tahmin ediliyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazıntılara başkanlık yapan Philippe Collombert, “Maalesef büst çok kötü durumda ve halka göstermeden önce restorasyona ihtiyacı var” diye açıkladı.

Collombert’in ekibi geçtiğimiz hafta da piramit biçimindeki bir taşı bulmuştu. Taşın eskiden firavun I. Pepi’nin eşi II. Ankhesenpepi’ye ait bir piramidin tepesinde yer aldığı ve üzerini kaplayan altın levhalar sayesinde güneşte parladığı ifade edildi.

Arkeologların bulduğu kafa bu tahminleri doğruladı. Ahşap kafa, piramit taşının bulunduğu yerden çıktı.

Heykel dışında granit dikilitaşın bir parçası dahil çok sayıda eser tespit edildi.