-MISIR'DA "İSTİKRAR" CUMASI KAHİRE (A.A) - 29.07.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de birçok siyasi parti, gençlik hareketi ve sivil toplum örgütünün gösteri çağrısı halktan yanıt buldu. Çağrının ardından dün akşam saatlerinden itibaren binlerce muhalif Tahrir Meydanı'na akın ederken, meydan ve çevresinde asker ve polislerin bulunmadığı gözlendi. Çoğunluğunu Müslüman Kardeşler örgütü ile Selefi oluşumuna mensup kişilerin meydan getirdiği göstericilerin, kendi oluşturdukları komiteler aracılığıyla meydandaki güvenliği sağladıkları görüldü. Mısır'da Müslüman Kardeşler ve Selefiler daha önce yaptıkları açıklamalarda, bu günü "İstikrar cuması" ilan etmişlerdi. Müslüman Kardeşler'den Muhammed El Bedii dün yaptığı açıklamada, gösterilerin, ülkede yönetimde bulunan Yüksek Askeri Konsey'e reformlar yapması ve iyileştirmelere gitmesi yönünde destek verme amacı taşıdığını belirtti. Tahrir Meydanı'nda, bu ay başından beri yolsuzlukla mücadele, Hüsnü Mübarek rejimi mensuplarının süratle yargılanması ve şeffaflık isteğiyle gösterilere başlayan sol, laik ve liberal muhalefet, ordunun son zamanlarda düzenlenen barışçı gösterilere yönelik sert tedbirlerini protesto etmek amacıyla bu eylemlere destek veriyor.