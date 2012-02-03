-Mısır'da 3 kişi kaçırıldı EL ARİŞ (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'da iki Amerikalı turist ve Mısırlı tur rehberleri silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Güvenlik yetkilileri, Sina'daki St. Catherine Manastırı yakınlarına giden bir minivanın silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu ve araçtaki iki Amerikan vatandaşı ile Mısırlı rehberlerinin kaçırıldığını kaydetti. Araçta üç kişi daha bulunduğu, silahlı kişilerin ve rehinelerin başka bir araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi. Kaçırılan kişiler için aramaların sürdüğü bildirildi.