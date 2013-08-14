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Dünya

Mısır'da 3 gösterici yanarak can verdi

Mısır'da göstericilerin bulunduğu yere polisin molotofkokteyli atması sonucu, 3 göstericinin yanarak öldüğü iddia edildi.

14 Ağustos 2013 17:56

Mısır'da göstericilerin bulunduğu yere polisin molotof kokteyli atması sonucu, 3 göstericinin yanarak öldüğü iddia edildi.
Mursi yanlısı göstericilere müdahale sırasında polislerin Nahda Meydanındaki bazı protestoculara molotofkokteyli attığı, bunun sonucunda çıkan yangında 3 göstericinin yanarak hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
Darbe Karşıtı Koalisyon tarafından paylaşılan videoda meydanda bulunan bir barikatın çevresinde çıkan yangında, yanarak hayatını kaybeden darbe karşıtı protestocular olduğu görülüyor. 
Mısır Hükümeti, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, kabinenin Rabiatul Adaviye ve Nahda meydanlarına müdahaleyi canlı yayınla izlediği iddia ediliyor.

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