Mısır'da 3 gösterici yanarak can verdi

Mısır'da göstericilerin bulunduğu yere polisin molotof kokteyli atması sonucu, 3 göstericinin yanarak öldüğü iddia edildi.

Mursi yanlısı göstericilere müdahale sırasında polislerin Nahda Meydanındaki bazı protestoculara molotofkokteyli attığı, bunun sonucunda çıkan yangında 3 göstericinin yanarak hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Darbe Karşıtı Koalisyon tarafından paylaşılan videoda meydanda bulunan bir barikatın çevresinde çıkan yangında, yanarak hayatını kaybeden darbe karşıtı protestocular olduğu görülüyor.

Mısır Hükümeti, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, kabinenin Rabiatul Adaviye ve Nahda meydanlarına müdahaleyi canlı yayınla izlediği iddia ediliyor.