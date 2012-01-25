-Mısır'da 3 bin mahkum serbest bırakılacak KAHİRE (A.A)-25.01.2012 - Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin yıldönümü Tahrir Meydanı'nda coşkuyla kutlanırken, iktidardaki askeri yönetim, ilk etapta 3 bin tutuklunun devrimin yıldönümü sebebi ile hemen, 1900'nün de önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağını açıkladı. Tahrir Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, zaman zaman askeri yönetim aleyhine sloganlar atıyor. Meydanda ülkede faaliyet gösteren tüm siyasi gruplar temsil ediliyor. Meydanda bulunan Sol ve Liberal gruplar "Devrimin ordu tarafından çalındığını" iddia ederken, Müslüman Kardeşler ve Selefi gruplar kutlamalara katılmakla yetiniyor. Mısır Kıpti Patrikliği ise yaptığı açıklama ile Hristiyanları provokasyonlara gelmemeleri, devrimin yıldönümünde sadece iyi niyetli törenlere katılmakla yetinmeleri konusunda uyardı. Tahrir Meydanı'nda düzenlenen kutlamaların oldukça renkli geçtiği gözlenirken, muhalifler meydanın tam ortasında şehitleri sembolize eden minare şeklinde geçici bir anıt dikti. Mısır Yüksek Askeri Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, demokrasiye geçiş takvimi konusunda sözlerine bağlı olduklarını ifade ederek, sivil iradenin iş başına gelmesinin ardından ordunun kışlasına geri döneceğini yineledi. Mısır Posta Kurumu, devrimin yıldönümü hatırasına posta pulu basarken, Mısır gazeteleri devrimin yıldönümünü kutlayan başlıklar ile çıktı.