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Dünya

Mısır'da 3 bin 500 yıllık iki mezar bulundu

Mısır, mezarlardan birinin kerpiç ve taşlarla kaplı olduğunu ve dört yan odaya ayrılan 6 metre derinliğindeki bir kabristanı olduğunu belirtti

11 Aralık 2017 08:06

Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinde 3 bin 500 yıllık iki mezar bulundu. Nil Nehri'nin batı yakasında bulunan mezarların soylular ve üst düzey devlet yetkililerine ait bir mezarlıkta olduğu belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre; Luksor, antik Mısır tarihinin farklı dönemlerine ait tapınak ve mezarlara ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Eski Eserler Bakanı Halid el Anani, gelişmeyi "Gerçekten olağanüstü bir gün. 18. Hanedanlığın özel mezarları zaten biliniyordu. Ancak ilk kez bu mezarların içine giriliyor" sözleriyle duyurdu.

Anani, keşiflerin bakanlığının Mısır'ın turizm endüstrisini yeniden ayağa kaldırma çabalarının sonucu olduğunu söyledi. 2011'de Hüsnü Mübarek'i deviren halk ayaklanması sonrası Mursi dönemi, Sisi darbesi ve IŞİD saldırıları ülke turizmine büyük darbe vurdu.

Mezarlarda ne var?

Bakanlık, mezarlardan birinin kerpiç ve taşlarla kaplı olduğunu ve dört yan odaya ayrılan 6 metre derinliğindeki bir kabristanı olduğunu belirtti. Buradaki kalıntıların büyük çoğunlukla tahta tabutun parçaları olduğu aktarıldı. Duvarlardaki yazı ve resimler, mezarlığın 18. Hanedanlığa mensup firavunlar 2. Amenhotep ve 4. Tutmosis dönemine ait olduğunu gösteriyor.

Diğer mezarın ise dikdörtgen bir odaya açılan beş girişinin olduğu açıklandı. Burada bulunan objeler arasında tahtadan boyalı cenaze maskeleri, kil taslar, 450'ye yakın heykel ve çarşafla sarılmış, üst düzey bir devlet yetkilisine ait olduğu düşünülen bir mumya var. Tavandaki kabartmalarda Kral 1. Tutmosis'in adının yazılı olduğu belirtiliyor.

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