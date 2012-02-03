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Dünya

Mısır'da 2 protestocu öldürüldü KAHİRE (A.A)

03 Şubat 2012 10:13

-Mısır'da 2 protestocu öldürüldü KAHİRE (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'ın ünlü takımı El Ehli ile Port Said'in El Masri takımları arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişinin ölmesinin ardından başlayan prostestolarda 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Sağlık yetkilisi Muhammed Laşin, Suez'de (Süveyş) polisle prostestocular arasındaki çatışmalarda 2 protestocunun polisin açtığı ateş sonucu öldüğünü söyledi. Bir görgü tanığı da yaklaşık 3 bin kişinin Suez Emniyet Müdürlüğü önünde gösteri düzenlediğini, polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ateşle karşılık verdiğini belirtti.

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