-MISIR'DA 2. DEVRİMİN SESLERİ KAHİRE (A.A) - 11.07.2011 - Mısır'da muhalefetin, yolsuzlukla mücadele edilmesi, halk ayaklanması sırasında şiddet kullanan güvenlik güçlerini yargılama sürecinin hızlanması ve eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile yakın çevresinin ciddi bir şekilde yargılanması isteğiyle Cuma günü başlattığı gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Sayıları 10 bini bulan muhalifler, başkent Kahire'deki ünlü Tahrir Meydanı'nda kurdukları kampta 3 gündür Mısır Yüksek Askeri Konseyi ile hükümeti protesto ediyor. Tahrir Meydanı'ndan sık sık 2. devrim sloganları yükselirken, göstericiler 25 Ocak devriminin sonuca ulaşmaması durumunda 2. devrimi gerçekleştirme kararlılığına sahip olduklarını söylüyorlar. Mısır Başbakanı İsam Şeref'in Cumartesi günü Mısır devlet televizyonundan tansiyonu düşürmek üzere halka hitaben yaptığı konuşma göstericilere etki etmedi. İsam Şeref'in konuşmasının ardından Tahrir Meydanı'nı dolduran protestoculara seslenen muhalefet temsilcileri, Şeref'in giderek eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e benzediği iddiasında bulundular. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mustafa Murad isimli muhalif, Şeref'in açıklamalarının benzerlerini Mübarek rejiminin de yaptığını savunarak, değişime kadar meydanda kalmaya devam edeceklerini söyledi. Şeref, Cumartesi günü yayımlanan konuşmasında, halk ayaklanması sırasında göstericilere karşı şiddet kullanan güvenlik görevlilerinin yargılanması sürecinin hızlandırılacağını ifade etmişti. Muhalefet, "kararlılık veya ısrar cuması" olarak nitelendirdiği gösterilerde, Mısır Yüksek Askeri Konseyi ve hükümetin, halkın taleplerini bir an önce yerine getirmesini istiyor. 2. Mısır Devrim Koalisyonu da yaptığı açıklamada milyonları Salı günü Tahrir'de düzenlenecek gösteriye katılmaya davet etti. Mısır Cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Selim El Ava, göstericilere "Evlerinize dönün, toplum yaşantısını rahatsız etmeyin" çağrısında bulunurken, adaylardan Arap Birliği'nin eski Genel Sekreteri Amr Musa, Başbakan İsam Şeref'e "Göstericilerle bir araya gel" tavsiyesinde bulundu. Gösterilerin İskenderiye ve Süveyş kentlerinde de devam ettiği bildirildi. Tahrir Meydanı'nda bildiri dağıtan muhalifler, hükümetten yeni taleplerde bulunduklarını kaydettiler. Muhalefetin yeni talepleri arasında, sivil içişleri bakanı, İçişleri Bakanlığının yargı denetimine açılması, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önlenmesi ile yeni gösteri ve yürüyüş kanunu bulunuyor. Mısır'ın önemli politik figürlerinden Yarın Partisi Lideri Eymen Nur, partisinin gösteri ve boykotlara destek verdiğini açıkladı. Mısır Devrimci Hareketi Merkezi ise yayımladığı bildiride, geçiş sürecinde Mısır'ı sivil bir başkanlık konseyinin yönetmesi gerektiğine vurgu yaparak, yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'i eleştirdi. Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan halk ayaklanması sonucunda 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin kişi yaralanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ayaklanma sonucunda istifa ederek yetkilerini orduya devretmişti.