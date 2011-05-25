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Dünya

MISIR'DA 17 KAYIP PİRAMİT BULUNDU ANKARA (A.A)

25 Mayıs 2011 16:59

-MISIR'DA 17 KAYIP PİRAMİT BULUNDU ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Bilimadamlarının uydu haritaları üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, Mısır'da aralarında 17 piramit ve binin üzerinde mezarın olduğu kayıp hazineler bulundu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) desteğindeki projede, yeraltındaki yapıları keşfetmek için yerden 700 km yüksekteki uydunun kızılötesi görüntülerini inceleyen Amerikalı bilimadamları, ayrıca 3 bin eski yerleşimi tespit etti. Uydu haritalarındaki verileri teyid etmek için arkeologlar tarafından yapılan test kazıları sonucunda, iki piramidin varolduğu kanıtlandı. Araştırmanın başında yer alan arkeolog Dr Sarap Parcak, Mısır'da bu kadar çok arkeolojik yerleşimi belirlemelerinin inanılmaz olduğunu söyleyerek, "Bu daha başlangıç, tespit ettiklerimiz nispeten yüzeyde, daha derinlerde ve Nil yatağında çok daha fazla yapı olabilir" dedi. Uyduların Dünya'da bir metre çapından daha küçük nesneleri kusursuz görüntüleyebilen kameraları sayesinde yapılan keşif sonucu, Tanis'te ortaya çıkarılan 3 bin yıllık bir evdeki kazılara ise çoktan başlandı.

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