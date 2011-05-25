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Dünya

Mısır'da 17 kayıp piramit bulundu

Mısır'ın yeni uydu görüntüleri sayesinde 17 kayıp piramidin yeri tespit edildi.

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mısır'ın yeni uydu görüntüleri sayesinde 17 kayıp piramidin yeri tespit edildi. Yeraltına ait kızılötesi görüntüleri, aynı zamanda bini aşkın mezar ve 3 bin tarihi yerleşimi de ortaya çıkardı.


 
Araştırmacılar, 700 kilometre uzaklıkta, dünyanın yörüngesinde dönen uydulardan aldıkları görüntüleri analiz etti. Yapılan ilk kazılar, aralarında iki piramidin de olduğu görüntüleri doğruluyor.

Amerika'nın Alabama eyaletinde, NATO'nun desteklediği bir laboratuvardan, bir yılı aşkın süredir uzay arkeolojisi çalışmalarını yürüten Sarah Parcak da bu kadar önemli sonuçlar elde etmelerine şaşırdığını söylüyor ve "Bir piramidin kazısına katılmak her arkeoloğun hayalidir" diyor.


Keşif uzaydan

Bu araştırma için uydulara dünya yüzeyindeki milimetrelik cisimleri tespit edebilecek kadar güçlü kameralar takıldı. Yerin altındaki cisimlerin tespit edilebilmesi için de kızılötesi ışınlar kullanıldı.

Eski Mısırlılar evlerini ve binaları çamur tuğlalarla inşa ediyordu. Bu tuğlalar, etraflarındaki topraktan çok daha yoğun olduğu için, ev, tapınak ve mezarların şekilleri görülebiliyor.


Yetkililer önce ilgilenmedi

Doktor Parcak, "Bu araştırma eski yerleşimlerin boyutlarını ne kadar hafife alabildiğimizi gösteriyor" diyor. Parcak, keşfedilmeyi bekleyen başka tarihi eserler olduğuna da inanıyor: "Bunlar yalnızca yüzeye yakın olan bölgeler. Nil yatağı boyunca binlerce başka yerleşim var. Daha işin başındayız."

Sakkara bölgesini ziyaret eden Parcak'ın bulgularıyla yetkililer önce ilgilenmedi. Ancak araştırmacının iki piramit tespit etmiş olabileceğini söylemesinden sonra yapılan test kazıları, bölgenin Mısır'ın en önemli arkeolojik yerlerinden biri olabileceğine işaret ediyor.

Parcak için ise en heyecan verici an, Tanis'teki kazıları ziyaret etmek olmuş. Uydu görüntülerine dayanarak 3 bin yıllık bir eve ulaşan ekip evin hatlarının görüntülerle neredeyse tamı tamına uyumlu olduğunu görünce teknolojinin sağlamasını da yapmış.


Mısır'ın arkeolojik hazinesi de bu yolla korunacak

Teknolojiyle resimlerden bir mezarın yağmalandığını tespit edip Interpol'e bu mezara ait tarihi eserlerin satışı konusunda dikkatli olmaları uyarısı yapmak mümkün.

Yakın geçmişte yaşanan Mısır devriminde, yağmacıların bazı arkeolojik alanlara ulaştığı biliniyor. Mısırlı yetkililer, bu teknolojiyi ülkenin arkeolojik mirasını korumak için de kullanmayı düşünüyor.


 

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