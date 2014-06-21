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Dünya

Mısır'da 183 kişinin idamı onandı!

Mısır'da idam cezası verilen Müslüman Kardeşler mensuplarından 183'ünün idam cezası kesinleşti

21 Haziran 2014 15:04

Mısır'da aralarında Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 183 kişinin idam cezası onandı. Böylece iki ayrı davada, haklarında idam kararı verilen 1,212 kişiden 220'sinin infazı onaylanmış oldu.

Minye Ceza Mahkemesi, daha önce haklarında idam kararı verilen 683 kişiden 183'ünün cezasını onadı. İkisi kadın dört kişinin cezasını müebbete çeviren mahkeme, 496 sanığın beraatine karar verdi.

AFP'nin haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Temmuz 2013'te askeri darbeyle devrilmesinin ardından başlayan olaylar sırasında Minye'deki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıyla ilgili yargılanan 683 sanığın kaderini belirleyen duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü.
Minye Ceza Mahkemesi, 29 Nisan'daki duruşmada, aralarında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin ile eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkanı Saad el Katatni'nin de bulunduğu, çoğunluğu gıyaben yargılanan 683 sanık hakkında idam kararı vererek, dosyayı Müftülük makamına göndermişti. Mahkemenin bu kişiler hakkındaki nihai kararını 21 Haziran'da açıklayacağı belirtilmişti.

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları mahkeme kararının ardından Mısır Müftüsü'ne sevk ediliyor. Müftünün görüşü alındıktan sonra dosya mahkemeye iade ediliyor. Bu aşamanın ardından mahkeme, kararı sonuçlandırıyor.


37 idam onanmıştı


Aynı mahkeme bir başka davada, daha önce idam cezası verdiği 529 kişinin dosyasını 24 Mart'ta karara bağlamıştı. Bu kapsamda 37 sanık hakkındaki idam kararı onanmış, 492 kişinin cezası ise müebbet hapse çevrilmişti.

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