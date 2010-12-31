-MISIR'DA 11 ÖĞRENCİ SEL SULARINA KAPILDI KAHİRE (A.A) - 31.12.2010 - Mısır'ın orta kesiminde yer alan Minye kentinin El Başra köyü yakınlarında, kötü hava şartlarından dolayı öğrencileri taşıyan servis otobüsünün kaza yaparak devrilmesi sonucu 11 kız öğrencinin sel sularına kapılarak öldüğü bildirildi. Asyut El Validiya Prep İlkokulu'nun öğrencilerini taşıyan servis otobüsü, aşırı yağış, sel suları ve şiddetli rüzgar nedeniyle El Başra köyü yakınlarında devrildi. Kaza yapan otobüste bulunan 53 öğrenciden 11'inin sel sularının sürüklemesi sonucunda boğularak yaşamını kaybettiği, 42 öğrenci ile birlikte görevli öğretmen ve otobüs sürücüsünün de kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan yedi öğrencinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Bölgede görev yapan sivil savunma ekiplerinin, büyük uğraşlar sonucunda, kız öğrencilerin cesetlerine ulaştığı ifade edilirken bir sivil savunma yetkilisi, kazanın meydana geldiği bölgede, sel sularının, 30 kilometre karelik bir alanda zaman zaman yedi metre yüksekliğe ulaştığını söyledi.