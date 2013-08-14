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Mısır'da 1 ay OHAL ilan edildi

İçişleri Bakanlığı da saat 17.00'den geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti

14 Ağustos 2013 21:24

Ordunun temmuz ayının başında devrilen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevine iadesi için Adeviye ve Nahda meydanlarında haftalardır oturma eylemi yapan göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi. Güvenlik güçleriyle Mursi yanlıları arasında çatışmalar çıktı.

Müslüman Kardeşler ölü sayısını, "2 bin 200'den fazla" olarak açıklarken Mısır Sağlık Bakanlığı ise, "95 ölü, 550 yaralı" olduğunu açıkladı.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkede 1 ay olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı da saat 17.00'den geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. 

 

ABD: Mısır'a yardımlar tekrar gözden geçirilecek

 

Beyaz Saray, Mısırlı göstericilere şiddet uygulanmasını kınayıp, ordunun olağanüstü hal ilan etmesine karşı çıktı.

BBC'de yer alan habere göre, Beyaz Saray sözcü yardımcısı Josh Earnest, Mısır halkının temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. 'Dünyanın Kahire'de olanları izlediğini' belirten Earnest, Mısır ordusu liderlerine itidal çağrısı yaptı.

Earnest Mısır'da geçici hükümetin kendi halkının insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirtip, ABD'nin tutumunda bir belirsizlik olmadığını dile getirdi.

Sözcü ABD'nin Mısır'a yardımlarının tekrar gözden geçirildiğini de kaydetti. Beyaz Saray'daki basın toplantısına katılan muhabirlerden biri ABD'nin Mısır'da yaşananları "darbe" olarak tanımlaması durumunda Mısır'a verdiği tahmini 1,5 milyar dolarlık yardımın da yasadışı olarak görüleceğine dikkat çekti.

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