Mısır’a seyahat zorlaşıyor



Mısır Turizm Bakanlığı, turistler için ülkeye giriş şartlarının zorlaştırıldığını açıkladı. Bugüne kadar yabancı turistlerin ülkeye girişte gümrük kapılarından vize alabildiğine dikkat çeken Bakanlık, artık bunun mümkün olmayacağını kaydetti.

Turizm Bakanlığı, Mısır'a gelmek isteyen turistlerin seyahat öncesinde kendi ülkelerindeki Mısır Başkonsolosluğu'na vize başvurusunda bulunması gerektiğini duyurdu.

Seyahat grupları ise bu uygulamanın dışında tutuldu. Grup halinde ülkeye gelmek isteyen turistlere eskiden olduğu gibi ülkeye girişte vize verileceği ifade edildi. Yeni vize düzenlemelerinin 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Turizm, Mısır'ın gelir kaynaklarının başında geliyor.