Mısır'a göre Hamas artık 'terör örgütü' değil

Mısır 'da Kahire Acil İşler İstinaf Mahkemesi, Hamas Hareketi'nin "terörist örgüt" olduğu yönünde daha önce Kahire Acil İşler Mahkemesi tarafından verilen kararı iptal etti. Karar metninde, "Devlet Davaları Kurulu'nun itirazı kabul edilerek, Hamas'ın "terörist örgüt" olduğu yönünde verilen birinci derecedeki karar, yetkisizlik gerekçesiyle iptal edildi" ifadelerine yer verildi.

Kahire Acil İşler Mahkemesi, 28 Şubat'ta Hamas'ın "terör örgütü" olarak kabul edilmesi yönünde karar almıştı. "Devlet Davaları Kurulu" ise 11 Mart'ta karar itiraz etmişti.