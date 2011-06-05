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Dünya

MISIR'A 3 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KAHİRE (A.A)

05 Haziran 2011 21:58

-MISIR'A 3 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KAHİRE (A.A) - 05.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'ın  halk ayaklanması sonrası çöküşün eşiğine gelen ekonomisini kurtarmak için Mısır'a 3 milyar dolar kredi vermeyi onayladı.  Mısır Maliye Bakanı Samir Rıdvan, 2011-2012 mali senesi için bütçe açığının kapatılmasına destek olmak amacıyla IMF'nin 3 milyar dolar kredi vereceğini belirtti. Rıdvan, IMF kredisinin yüzde 1,5 faizle verildiğini kaydetti.  Mısır maliye ve ekonomi bakanlıklarının toplam 7,6 milyar dolarlık acil kredi için Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmeler yaptığı belirtilmişti.  Mısır'ın, 2012 bütçesini denkleştirebilmek için 12 milyar dolara ihtiyaç duyduğu kaydedilmişti. 

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