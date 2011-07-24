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Dünya

MISIR YİNE KARIŞTI KAHİRE (A.A)

24 Temmuz 2011 01:21

-MISIR YİNE KARIŞTI KAHİRE (A.A) - 23.07.2011 - Mısır'da ordunun son günlerde göstericilere karşı sert tutumunu protesto etmek isteyen göstericiler ile askeri birlikler arasında çatışma çıktı. Tahrir Meydanı'ndan Köprü El Kobba'daki Kahire Merkez Komutanlığı'na yürümek isteyen 10 bin kadar gösterici Abbasiye bölgesinde bulunan Nur Cami önünde askerler tarafından engellendi.  'Baltacı' tabir edilen suç grupları ile askerlerin birlikte protestocuların etrafını çevirmeleri üzerine çatışma çıktı.  Olaylar esnasında askerler havaya ateş acarken 'Baltacı' adlı gruplar da göstericilere taş ve sopalarla saldırdı.  Çıkan olaylarda 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, Abbasiye bölgesindeki gösterilere destek vermek isteyen muhaliflere çeşitli grupların molotofkokteyli ile saldırdıkları ileri sürüldü.  Bölgede çatışmalar devam ederken bazı muhaliflerin Köprü El Kobba bölgesindeki asker barikatını yararak Kahire Merkez Komutanlığı'na ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

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