-MISIR YİNE KANA BULANDI KAHİRE (A.A) - 09.04.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir meydanında gece yarısı düzenlenen gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 71 kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahrir meydanında düzenlenen gösteriyi dağıtmak amacıyla askerlerin yaptığı müdahalede 1 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahire'deki bir hastaneden 2 kaynak daha önce yaptıkları açıklamada, gösterilerde 2 kişinin öldüğünü 15 kişinin yaralandığını belirtmişti. Kaynaklar, ordunun göstericileri dağıtırken gerçek mermiler kullanılmadığı yönünde yaptıkları açıklamalara karşın 2 kişinin ateşli silahlarla vurularak öldüğünü, yaralılardan ikisinde de kurşun yaraları bulunduğunu kaydetmişti.