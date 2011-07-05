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Dünya

Mısır yine ayakta!

Mısır, polisin bir genci öldürdüğü iddiası üzerine ayaklandı. Halk, gencin öldürüldüğü ileri sürülen karakola saldırdı.

05 Temmuz 2011 03:00

T24- Mısır, polisin bir genci öldürdüğü iddiası üzerine ayaklandı. Halk, gencin öldürüldüğü ileri sürülen karakola saldırdı.

Mısır'ın başkentin Kahire'de akşam saatlerinde Menyel semtinde polisin bir genci ateş açarak öldürdüğü iddiası üzerine halk semt karakolunu bastı. Polis ile çevre sakinleri arasında çıkan çatışmalarda yaralıların bulunduğu bildirildi, ancak bu bilgi hastane kaynaklarınca doğrulanmadı.

Eski Kahire bölgesinde ise polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun ardından suç grupları, bölgedeki polis karakollarına saldırdı. Polis ile suç grupları arasında çıkan çatışma, askeri birliklerin bölgede kontrolü sağlamasıyla son buldu.

Kahire'de son 2 haftada çeşitli sebeplerden dolayı çıkan çatışmalarda bin 500 kadar kişi yaralanmış, 40 kadar araç tahrip edilmişti.

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