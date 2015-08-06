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Dünya
Deutsche Welle

Mısır, 'Yeni Süveyş Kanalı'nı hizmete açıyor

Yeni kanal yer yer 150 yıllık eski kanala paralel inşa edildi. Eski kanal bazı kesimlerde genişletilip derinleştirildi.

06 Ağustos 2015 15:58

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, açılış nedeniyle İsmailiye Limanı'nda görkemli bir tören düzenledi. Açılışa katılan yabancı liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da bulunuyor.

Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi devlet başkanlığından uzaklaştırılan Muhammed Mursi tarafından açıklanan bir projeydi. Ancak maliyeti Katar'ın üstleneceğinin açıklanması üzerine proje eleştirilere neden olmuştu.

Kanalın geçen yıl yapılan temel atma töreninde konuşan El Sisi, Süveyş Kanalı'nın yükünü hafifletmesi için planlanan projenin 4 milyar dolara mal olacağını ve dışardan yardım almadan, Mısır'ın kendi kaynakları ile projeyi tamamlayacağını açıklamıştı.

Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5 milyar dolarla ülke ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan kanal, Kuzey Atlantik ile Hint Okyanusu arasında uluslararası deniz ulaşımını sağlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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