-MISIR, YENİ KONUT İNŞAASI İZNİNİ KINADI KAHİRE (A.A) - 16.10.2010 - Mısır Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in, Doğu Kudüs'te 238 yeni yerleşim birimi kurulmasına izin vermesini kınadığı bildirildi. Mısır'da İngilizce yayımlanan "The Egyptian Gazette"nin haberinde, Mısır Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in yeni konut inşası için izin vermesini, tahrik edici bir adım ve barış görüşmeleri için çöküş olarak gördüğü belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüsam Zeki de açıklamasında, "İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan barış görüşmelerinin kurtarılma çabalarına rağmen, İsrail'in bu adımını biz, görüşmelere ilişkin olumsuz bir yanıt olarak kabul etmekteyiz" dedi.