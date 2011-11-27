-Mısır yarın sandık başına gidiyor KAHİRE (A.A) - 27.11.2011 - Mısır'da halk Mübarek döneminin ardından ilk demokratik seçimlerde oy kullanacak. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından yaklaşık 45 milyon seçmen ilk demokratik seçimlerde oy kullanmaya hazırlanıyor. Birer ay arayla üç farklı bölgede yapılacak seçimlerde yarın Kahire'nin de bulunduğu bölgede seçimler yapılacak. Yarın saat 07.00'de başlayacak oy verme işlemi Salı akşamı sona erecek. Kurucu meclis seçimleri sonucunda halk oylamasıyla 498 parlamenter meclise girecek. 10 kişiyi de ülkede iktidarda olan Yüksek Askeri Konsey atayacak. Ve böylece 508 kişilik Mısır Kurucu Meclisi belirlenecek. Kurucu meclis yapacağı yeni anayasayı referanduma götürecek ve anayasanın kabulünün ardından kendisini feshederek tekrar seçimlere gidilecek. Mısır parlamentosunun üçte ikisi çiftçi, köylü, işçi ve profesyonel siyasetçi kotasından oluşuyor. Üçte biri ise bağımsız adaylardan seçiliyor. Şu anda Mısır'daki seçimlere üç blok, 50'ye yakın parti katılıyor. Seçimlerde yaklaşık 6 bin aday parlamentoya girebilmek için yarışacak. Seçimlerden Müslüman Kardeşlerin Partisi olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin liderliğindeki demokrasi blokunun birinci çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Selefi grupların Nur Partisi ile Hristiyan iş adamı Necip Saviris liderliğindeki Hür Mısırlılar blokunun ise güçlerini test etmeleri bekleniyor. Mısır'da seçimlere girecek 50 partiden 14'ü İslami eksenli, 9'u Mübarek'in feshedilen partisi NDP'ye yakın, 2'si Arap Milliyetçisi, 4'ü sosyalist ve komünist, 6'sı merkez sol, 9'u merkez ve 6'sı da liberal görüşlü.