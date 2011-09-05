-Mısır yargısında değişiklik KAHİRE (A.A) - 05.09.2011 - Mısır ordusu, onlarca yıllık olağanüstü hal yasasının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verdi. Askeri Yargı Komisyonu Başkanı General Adil El Morsi, resmi haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, olağanüstü hal yasasının kaldırılmasının ardından bundan böyle sivillerin askeri mahkemede yargılanmayacağını söyledi. Mısır'da cuma günü bazı muhalif gruplar ve insan hakları eylemcileri, ordunun devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek döneminde olduğu gibi, yetkililerin cezadan muaf olma durumuna son verileceği sözünü yerine getirmesini talep etmişti. İnsan hakları grupları, Mısır'da sokak hareketlerinin başladığı ocak ayından bu yana 14 bin kadar sivilin askeri mahkemede yargılandığını bildiriyor. Mısır hükümeti geçen ay, kasım ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerinden önce olağanüstü hal yasasının tamamen kaldırılması için yasal çalışmalara başlandığını açıklamıştı.