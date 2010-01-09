Mısır, yardım kapısını kapattı

T24 - Gazze’ye giden yardım konvoyları için birçok engel çıkaran Mısır, bundan böyle konvoylara izin vermeyeceğini duyurdu.



Mısır hükümetinin yayın organı El Ahram gazetesinin bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Ebulgeyt, Washington'da yaptığı açıklamada, "Mısır, bundan böyle konvoylara, tipi, nereden geldiği veya organizatörü ne olursa olsun topraklarından geçişe izin vermeyecek" dedi.



"Filistin'e Yol Açık" konvoyunun mensuplarının Mısır topraklarında düşmanca eylemlerde bulunduklarını, hatta suç işlediklerini savunan Ebulgeyt, aslında Gazze Şeridi'ne yönelik yardımın Mısır Kızılayı'na teslim edilmesi ve Mısır makamlarının da bunları Gazze'de Filistin Kızılayı'na ulaştırmaları gerektiğini belirtti.



Mısır tarafından dün “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edilen İngiliz milletvekili George Galloway, bir arkadaşıyla zorla bir araca, sonra da uçağa bindirildiğini açıklamıştı



Mısır, İngiltere'de bir toplantıda Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek rejiminin yıkılması çağrısı yapan Galloway'i ülkede istikrarı bozmaya çalışmakla suçluyor.