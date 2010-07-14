-MISIR, YARDIM GEMİSİNİN YANAŞMASINA İZİN VERDİ KAHİRE (A.A) - 14.07.2010 - Mısır, Gazze için yardım taşıyan Libya gemisinin Mısır'ın El Ariş limanına yanaşma isteğinin kabul edildiğini bildirdi. Resmi MENA ajansının bildirdiğine göre, Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze Şeridi için insani yardım taşıyan Libya yük gemisinin El Ariş limanına yanaşmasına izin verilmesi yönünde bir istek aldığını ve bu talebin kabul edildiğini belirtti. Eblu Geyt, gemi El Ariş limanına gelince Mısır makamlarının yükü boşaltacağını ve Filistinlilere teslim etmesi için yardımı Mısır Kızılay teşkilatına teslim edeceklerini kaydetti. El Ariş makamları da geminin bugün geç saatlerde gelmesini beklediklerini belirtirken, kesin saat konusunda bilgi vermediler.