Mısır: Yanlışlıkla 12 turisti öldürdük!

Mısır güvenlik güçleri, bir terörle mücadele operasyonu sırasında aralarında Meksikalı turistlerin de bulunduğu 12 kişiyi "yanlışlıkla" öldürüldüğünü açıkladı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında polis ve askerlerin ortak operasyonunda turistleri taşıyan dört araca "yanlışlıkla" ateş açıldığı söylendi.

BBC Türkçe' de yer alan habere göre, bakanlığın açıklamasında dört araçta seyahat eden turistlerin Batı Çölü'ndeki yasaklı Wahat bölgesine girdikleri belirtildi.

Olayda 10 Meksikalı ve Mısırlı'nın da yaralandığı kaydedildi ve olayın soruşturulması için bir ekip görevlendirildiği vurgulandı.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto olayı kınarken "Mısır hükümetinden eksiksiz bir soruşturma talep ettiklerini" söyledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında polis ve askerlerin ortak operasyonunda turistleri taşıyan dört araca "yanlışlıkla ateş açıldığı söylendi.

'Yasak bölgedeydiler'

Açıklamada olayın yabancı turistlere yasak olan bir yerde gerçekleştiği söylenirken, olay yerinin tam olarak neresi olduğu belirtilmedi.

Kahire'deki BBC Muhabiri Orla Guerin geniş Batı Çölü'nün turistlerin gözde yerlerinde biri olduğunu, ancak militanları da çektiğini söylüyor.

Muhabirimiz bölgenin uzun Libya sınırına geçiş noktası olduğunu ve sınırın Libya tarafında silahların bulunduğunu ekliyor.

Dün Mısır'daki IŞİD örgütü "çöldeki bir askeri operasyona direndiğini" açıklamıştı. IŞİD'la bağlantılı olduğunu söyleyen bir örgüt de bölgedeki Farafra kentinde faaliyet gösterdiğini duyurmuştu.