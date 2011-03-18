-MISIR VE YEMEN'DE GERGİN CUMA KAHİRE (A.A) - 18.03.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerle askerler arasında yer yer çatışmalar çıkıyor. Çatışmalarda iki askerin hafif yaralandığı öğrenilirken, iki kişinin gözaltına alındığı görüldü. Mısır'da cumartesi günü yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu protesto eden muhalefetin bazı partilerine üye göstericiler, cuma namazı öncesi Tahrir Meydanı'nda toplandı. "Anayasa değişikliğine hayır" şeklinde slogan atan göstericileri, Mısır ordusu referandumla ilgili yasakların başladığını hatırlatarak eylem yapmamaları konusunda uyardı. Askerler ile göstericiler arasında yer yer çatışmalar çıktı. Bu arada, olayları görüntülemek isteyen AA muhabiri Levent Harman bazı göstericilerin saldırısına uğradı, ancak diğer göstericiler Harman'ı saldırıdan kurtardı. Göstericiler ayrıca cuma namazını kılmak üzere Tahrir Meydanı'nı trafiğe kapattılar. Gösterilere 6 Nisan Gençlik Hareketi, Kifaye Hareketi, Demokratik Cephe Partisi, Yarın Partisi ve Muhammed El Baradei'nin Ulusal Birlik için Değişim Hareketi'nin desteklediği kaydedildi. -YEMEN'DE ON BİNLERCE KİŞİ TOPLANIYOR- Yemen'in başkenti Sana'da on binlerce kişi yönetim karşıtı protesto için toplanmaya başladı. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in 32 yıllık iktidarına son vermesini isteyen göstericiler toplanırken, yüzlerce polisin başkent sokaklarında devriye gezdiği, devlet başkanlığı, bakanlıklar ve iktidar partisinin genel merkezinin çevresinde elit birliklerin takviye yaptığı belirtildi. Yemen genelinde protestocular bir aydan uzun süredir gösteriler yapıyor. Hükümet güçleri, göstericilere gerçek ve plastik mermiler, sopalar, göz yaşartıcı gaz, bıçaklar ve taşlarla müdahale etmesine rağmen, protestocular Salih gidinceye kadar gösterilere son vermeyeceklerini söylüyorlar.