-MISIR VE TUNUS'TAKİ OLAYLAR, TİCARETİ DE VURDU İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral, Mısır ve Tunus'taki olaylar nedeniyle ticaretin o ülkelerle neredeyse donmuş durumda olduğunu, bir bekleyiş bulunduğunu, alıcıların mal ithal etmekte tedirgin davrandıklarını bildirdi. Meral, söz konusu ülkelerdeki toplumsal olayların ticari ilişkilere etkilerine dair yaptığı açıklamada, TUSKON olarak Kuzey Afrika'ya özel önem verdiklerini, bölgenin, geleneksel olarak güçlü ilişkilerinin olduğu bir pazarı oluşturduğunu vurguladı. Son günlerde meydana gelen toplumsal olayların Türk işadamlarının buralarla gerçekleştirdikleri işlerini etkilediğine işaret eden Meral, şöyle konuştu: ''Şu anda ticaret o ülkelerle neredeyse donmuş durumda. Bir bekleyiş var. Meraklı bir bekleyiş var. Ama çok endişeli değiliz. Özellikle mal ihracatında duraklamalar var. O ülkelerin alıcıları, mal ithal etmekte tedirgin davranıyorlar. Çoğunlukla devlet bankaları, para transferlerini geçici olarak biraz ağırlaştırmış durumdalar. Gümrüklerdeki durumlardan, nakliye güvenliğinden, depolamalardan tam emin değiller. Bu endişeler nedeniyle hem karşı taraf, hem Türk tarafındaki iş dünyası biraz beklemeyi tercih ediyor. Kısa süre içinde arzu ediyoruz ki bu ülkeler demokratik bir ortam oluşturacaklar ve hızlı bir atılım hamlesi yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. O nedenle geçici bir dönem biraz dişimizi sıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama ticaretimizde, toplumsal olayların yaşandığı ülkelerde 2011 yılında biraz düşme olması doğal.'' Mısır ve Tunus'taki olayların durulmasından sonra ötelenmiş taleple birlikte yılın ikinci yarısından sonra Türkiye ile ticaretlerinin daha canlanarak telafi edileceğine inandıklarını dile getiren Meral, ''Oralarda yeni yönetimlerle, daha liberal, daha toplumun tabanına yayılmış yönetimlerle bundan sonra ticari ve ekonomik ilişkilerin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu ülkelerde olabilecek bütün değişiklikler, bundan sonra siyasi anlamda Türkiye'nin lehine olabilecek değişikliklerdir. Bundan dolayı korkmuyoruz'' diye konuştu. -''YATIRIMLAR İÇİN TEHLİKE YOK''- TUSKON Başkanı Meral, Mısır'da yatırımları bulunan Türk firmalarının 50 binden fazla Mısırlıyı istihdam ettiğini vurgulayarak, ''Onlar bu yatırımların kendilerine değer sağladığının farkındalar. Dolayısıyla onların devam etmesinde bir sorun olacağını zannetmiyoruz. Türk yatırımlarının başta Mısır olmak üzere oralara süreceğini düşünüyoruz. Şu anda yatırımlar için herhangi bir tehlike ya da endişe yok'' dedi. Türk iş dünyası ve Türk yönetiminin risklerden korkmadığını, risk alabildiğini ifade eden Meral, konfederasyon olarak önümüzdeki 12 ayda 150'nin üzerinde yurt dışı gezisi düzenleyeceklerini, bunların içinde Kuzey Afrika ülkelerinin de bulunduğunu bildirdi. Rızanur Meral, ''Özellikle Mısır, Tunus, Fas var. Bu ülkelere geziler planlıyoruz. Biz bunu seyahat tarihindeki konjonktüre göre yapmaya niyetliyiz. İlişkilerimizi devam ettirmemiz gerektiğini, o ülkelerdeki durumun normalize olmasına da katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca zor zamanlarda Türk kardeşleri olarak yanlarında bulunduğumuzu bilmelerinde fayda var'' şeklinde konuştu. Önümüzdeki dönemde Kuzey Afrika ülkelerinin Türkiye için yıldız pazarlardan biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Meral, Mısır'daki büyük sanayi yatırımlarının yaklaşık yüzde 70'inin TUSKON üyeleri tarafından yapıldığını söyledi. -''TÜRKİYE'YE SERMAYE, ÜRETİM KAYMASI BEKLEYEMEYİZ''- Meral, ''Biz tabii bu ayrımı yapmayı çok uygun görmüyoruz. Önemli olan Türk insanının buralarda yatırım yapması. Ama şunu görüyoruz; biz üyelerimizi uluslararası ilişkiler kurmaya ve uluslararası yatırım yapmaya daha fazla teşvik etmişiz, daha fazla cesaretlendirmişiz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor'' dedi. Mısır, Tunus ve Fas'ın üretime yatkın olduğunu, özellikle Fas'ta ve Tunus'ta konfeksiyon konusunda Avrupalı markaların ciddi üretim yaptırdıklarını, Mısır'da da kısmen böyle bir durumun söz konusu olduğunun altını çizen Meral, şöyle devam etti: ''Bu ülkeler Türkiye için direkt rakip değiller. Türkiye, şu anda Avrupa'nın orta teknoloji üretiminin kayacağı pazar olarak parlıyor. En düşük teknolojilerin ve iş gücü yoğun teknolojilerin o coğrafyalara kayması normal. O bölgedeki üretim altyapısı, insan kaynağının kalitesi Türkiye'deki kadar değil. Dolayısıyla orta ve yüksek teknolojideki üretimler için Türkiye, Avrupa'nın bence alternatifsiz alanı. Mısır ve Tunus'taki toplumsal gelişmeler sonrasında Türkiye'ye bir sermaye, üretim kayması bekleyemeyiz.'' -MISIR'DA ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇTİ Mısır'da gösterilerin başladığı Salı gününden bu yana ölenlerin sayısının 100'ü aştığı bildirildi. Güvenlik ve hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 33'ü dün olmak üzere beş günde toplam 102 kişi öldü. Arap ülkeleri arasında 80 milyon nüfusuyla en kalabalık ülke olan Mısır'da, 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı geniş çaplı gösteriler düzenleniyor.