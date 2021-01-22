Mısır ve Katar, diplomatik ilişkileri tekrar başlatıyor

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve Katar'ın diplomatik ilişkileri tekrar başlatma kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017'nin Haziran ayında "teröre destek verdiği" iddiasıyla Katar'a diplomatik, ticari ve turizm boykotu uygulamaya başlamıştı. Ülkeler bu ayın başında 3 yıllık boykotu bitirme konusunda anlaşmaya varmıştı. Mısır boykotu sonlandıran ilk ülke oldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır ve Katar 20 Ocak'ta birbirine bildiri yolladı. Bu doğrultuda diplomatik ilişkilerin tekrar başlatılması konusunda fikir birliğine varıldı" denildi.

Mısır, pazartesi günü, körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.