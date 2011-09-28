-Mısır ve İspanya Akdeniz Oyunları için yarışacak MERSİN (A.A) - 28.09.2011 - İspanya ve Mısır'ın ev sahipliği yapmak için yarıştığı 2017 Akdeniz Oyunlarının hangi kentte yapılacağı, 2013 yılındaki etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanan Mersin'de belirlenecek. 22 Ağustos Perşembe günü 2013 Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü'ne atanan Ali Yener, Akdeniz Oyunlarının dünyada olimpiyatlardan sonra gelen en büyük organizasyon olduğunu ifade etti. Yener, bu organizasyona ev sahipliği yapan şehirlerin adeta yeniden yapılandırıldığını ve kentin geleceğine dair önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu nedenle Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin bu organizasyonu ülkesine alabilmek için kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Yener, ''2013 yılındaki etkinliklerin Mersin'de yapılacağı belli olduktan sonra, tüm ülkelerin kafasında '2017 kime nasip olacak?' sorusu vardı. Bu sorunun cevabı da 15 Ekimde Mersin'e yanıt bulacak'' dedi. Şu an için 2017'deki organizasyona ilişkin Mısır'ın İskenderiye ve İspanya'nın Tarragona kentinin aday olduğunu bildiren Yener, adaylık yarışının 15 Ekimde Akdeniz'e kıyısı olan 24 ülkenin internet üzerinden vereceği oylarda rakibini geride bırakan şehrin zaferiyle sonuçlanacağını vurguladı. Konuyla ilgili heyetin 14 Ekim günü kente geleceğini, ziyaretin ilk gününde de Mersin'in tanıtılacağını aktaran Yener, ''Bu heyette aralarında Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi (ICMG) yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi olacak. 2 günlük program oldukça yoğun geçecek. Çünkü aynı gün Mersin'de Akdeniz Oyunları'nın 60. yıl dönümü ile Akdeniz Oyunları Komitesi'nin 50. yılı da kutlanacak. Böylesi organizasyonlara ev sahipliği yapmamız oldukça önemli. Çünkü etkinlik sayesinde Mersin ciddi bir tanıtım olanağı yakalayacak'' diye konuştu. Yener, Mersin'in çok büyük emek vermesiyle ve başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin de desteğiyle 2013 Akdeniz Oyunları'nı kazandığını belirtti. Bu başarının oldukça önemli olduğunu ifade eden Yener, ''Türkiye bu işi alnının akıyla başaracaktır. Bu organizasyon sadece Mersin'i değil, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Her kesimin desteğini alarak, Türkiye'nin uluslararası başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz'' dedi.