Mısır ve Irak'a 'böbrek nakli turları' düzenleyen çete üyeleri yakalandı

Yaklaşık bir yıldır süren takiplerde çetenin böbrek alıcı ve vericileriyle pazarlıklar yaptığı, böbrek nakli öncesinde gereken tıbbi işlemleri organize ettiği ve Mısır ile Kuzey Irak’a ‘böbrek nakli turları’ düzenlediği tespit edildi.

Ankara’da iki hafta önce gerçekleştirilen böbrek çetesi operasyonunda polisin suç örgütüne yönelik yaptığı fiziki takiplerin görüntülerine Milliyet’ten Tolga Şardan ulaştı.

Savcılık ve mahkeme kararlarıyla bir yıla yakın süre yürütülen takiplerde, çetenin böbrek alıcı ve vericileriyle pazarlıklar yaptığı, böbrek nakli öncesinde gereken tıbbi işlemleri organize ettiği ve bazı nakillerde alıcı ve vericilerin yurtdışına götürülmesini planlayıp organize ettiği belirlendi.

Çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Naci S.’nin kardeşi İbrahim S.’nin de çetede yönetici konumunda olduğu anlaşılırken, Mısır ve Kuzey Irak’a böbrek nakli turları düzenlendiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nce yürütülen soruşturma çerçevesinde yasadışı böbrek nakliyle ilgili 14 ayrı eylemin takibi yapıldı.

Hazırlanan soruşturma dosyasında, para karşılığı yasadışı böbrek nakli çetesinin faaliyetlerini izlemeye alan polisin söz konusu eylemlerle ilgili hem telefon dinlemesi hem de görüntülü takip yaptığı ortaya çıktı.

100 bin liraya anlaştı

Operasyon, Temmuz 2012’de İ.K. adlı bir vatandaşın çetenin kendisiyle böbreği karşılığında 100 bin liraya anlaştığını, anlaşma sonrasında Mısır’da ameliyat olduğunu ancak para konusunda sıkıntı yaşandığını belirten ihbarıyla başladı.

Takibe başlayan polis, emekli mühendis Naci S.’nin liderliğinde kardeşi İbrahim S., Tokay D., Sebahattin K. ve Yalçın K.’nin oluşturduğu suç örgütünün, ekonomik zorluklar içinde bulunan ve böbreklerini satarak para bulmayı amaçlayan kişileri hedef aldıklarını belirledi.

Çete içinde Tokay D.’nin “Ahmet”, Metin B.’nin “Selim”, Sebahattin K.’nin “Hakan” ve Levent B.’nin “Levent” kod adlarını kullandıkları anlaşıldı.

Takiplerde, suç örgütünün 2 numaralı ismi olan Tokay D.’nin internet üzerinden böbrek alacak kişileri tespit edip görüşmeler yaptığı, böbrek verici konumunda olan kişilerin ikna edilmesi görevinin ise Naci S.’de olduğu tespit edildi.

Çetenin kendi içindeki görev bölümünde, böbrek vericilerini bulan Naci S.’nin bu kişileri Tokay D.’ye yönlendirdiği, böbrek verici ve alıcılarına yapılacak kan ve doku tahlilleri için Tokay D.’nin, Ankara’daki bir devlet hastanesinde görevli arkadaşı Ü.A.’yı devreye soktuğu anlaşıldı.

Polis, ikna edilen böbrek vericilerin organ nakli için Mısır’a götürüldüğünü ve bu kişilerin pasaport ve vize işlemleri için Tokay D.’nin, Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği’nde görevli Osman D.’den yardım aldığını saptadı. Böbrek vericilerinin Mısır’da kiralanan evlerde tutuldukları, böbrek alıcılarının ise otellerde misafir edildiği ve Kahire’deki Wadi El Nil adlı hastanede böbrek nakillerinin yapıldığı belirlendi.

Çetede görevli olan Abdülhamit G.’nin Mısır’a gelen böbrek alıcı ve vericilerine refakat ettiği, Levent B.’nın sefaretteki pasaport ve vize işlemleriyle ilgilendiği saptandı. Çetenin, Antalya ve çevresinden buldukları böbrek alıcı ve vericilerinin tıbbi tahlillerini Antalya’daki hastanelerde yaptırdıkları anlaşıldı.

İran’ı hedefliyordu

Çete lideri olduğu iddia edilen Naci S.’nin Mısır’ın yanı sıra, Irak, İran ve Hindistan’da böbrek nakli yapacak doktor ve ekip bulmaya çalıştığı anlaşıldı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışan Naci S. ile Tokay D.’nin, Naci S.’in tanıdığı Mısır’daki doktorun ölmesi sonrasında bir süre ayrıldıkları, bu süre içinde Tokay D.’nin kendi adamlarıyla birlikte hareket ederek bazı hastaları Irak’ın Dohuk kentine götürdüğü ve buradaki hastanede böbrek naklini sağladığı belirlendi. Tokay D.’nin Irak’a götürdüğü hastalardan kişi başına 22 - 25 bin dolar para aldığı ortaya çıktı.

Soruşturmada, örgüt lideri Naci S.’nin de adamı Yalçın K.’yi bir süre önce İran’a gönderdiği ve adını verdiği doktorla temas kurmasını isteyip onay alması halinde organ nakli operasyonlarını İran’a kaydırmayı hedeflediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, İran’ın Tebriz kentindeki söz konusu doktorun hasta başına 15 bin dolar aldığını konuştukları ve doktorla bağlantı kurmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kişi başına 6 bin dolar

Polisin teknik takiplerinde, Tokay D.’nin Naci S.’ye, bağlantı kurduğu böbrek ihtiyacı olan hastaları kendisine yönlendirmesi halinde kişi başına 6 bin dolar vermeyi teklif ettiği tespit edilirken, hastalardan ortalama 35 bin dolar para alındığı ve tüm masrafların suç örgütünce karşılandığı anlaşıldı. Polisin takibi sırasında, Tokay D.’nin geçen Temmuz’da refakat ettiği bir hastayı yurtdışına götürdüğü Esenboğa Havalimanı’nda tespit edildi. Soruşturmada THY’den de destek alan polis, çete üyeleri ile böbrek alıcı ve vericilerinin birlikte Mısır’a gittiğini belgeledi.

‘Etkin pişmanlık’

Şüphelilere yönelik fiziki takiplerde, suç örgütü üyelerinin Ankara’da böbrek alıcı ve vericileriyle pazarlık yaptıkları tespit edildi. Bu çalışmalarda, özellikle şüpheli Tokay D.’nin nakil için gereken tıbbi işlemleri hastanelerde bizzat takip ve organize ettiği belirlenirken, operasyonda gözaltına alınan Tokay D.’nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği kayıtlara girdi. Emniyette ifade veren şüpheli Tokay D., örgüt lideri Naci S. ile Mısır’daki bir böbrek nakli sırasında tanıştığını ve nakil için Naci S.’ye 25 bin dolar verdiğini anlattı.