Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat

Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği açıklandı. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata Mısır deniz kuvvetlerinden “Port Said” fırkateyni, Fransa donanmasından da “La Provence” fırkateyninin katıldığını aktardı.

Abdulhafiz, tatbikat kapsamında Akdeniz’de havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini belirtti. Abdulhafiz ayrıca tatbikatın “Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı” çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.

Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

Mısır ve Fransa son olarak Kızıldeniz’de 18 Kasım 2021’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti. (AA)