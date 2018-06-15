Mısır, Uruguay'la karşılaşıyor; Salah sahaya iniyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda mücadele eden Mısır ile Uruguay, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. Ekaterinburg'daki 35 bin kişi kapasiteli Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

İki ülke A milli futbol takımlarının yaptığı tek özel karşılaşmayı Uruguay kazandı. Güney Amerika ekibi, 16 Ağustos 2006'da İskenderiye'deki özel maçtan 2-0 galip ayrıldı.

"Salah'ın oynama şansı yüzde 100'e yakın"

Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah'ın, Uruguay maçında yüksek ihtimalle sahada olacağını söyledi.

Cuper, Salah'ın tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok hızlı iyileşti. Son anda beklenmedik bir şey yaşanmazsa oynama şansının yüzde 100'e yakın olduğunu garanti edebilirim" ifadelerini kullandı.

Uruguay, 52. maçına çıkacak

Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele edecek.

Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 51 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 20'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 80 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Mısır 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Mısır ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona katılma hakkını elde ederek 28 yıllık özlemini sona erdirdi.

İkinci kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, daha önce oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 6 gol gördü.

Uruguay, FIFA dünya sıralamasında 17. basamakta bulunurken, Mısır ise 46. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası'nda güncel skorlar

Rusya 5-0 Suudi Arabistan

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda şu ana kadar sadece 1 maç oynandı. Açılış maçında Suudi Arabistan'ı ağırlayan ev sahibi Rusya, rakibini 5 golle mağlup etmeyi başardı.