Mısır uçağına bomba ihbarı

Bomba imha ekipleri boşaltılan uçakta arama yaptılar. Valizler de uçaktan indirilerek, yeniden

arandı. Ancak herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli nesneye rastlanılmadı.

Condor şirketine ait olduğu ifade edilen uçak Mısır'ın Hurghada kentine uçuyordu. Şirketten

yapılan açıklamada uçağın Berlin'den saat 09.22'de havalandığı, ihbar nedeniyle saat

11.42'de de Budapeşte'ye iniş yaptığı bildirildi. Uçakta 7 mürettebat ile 133 yolcu

bulunuyordu. Yolcular başka bir uçakla Mısır'a gönderilecek.



Bomba ihbarının saat 09.00 sıralarında doğrudan şirketin merkezine telefonla yapıldığı

kaydedildi.