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Dünya
Deutsche Welle

Mısır uçağına bomba ihbarı

Almanya Mısır seferini yapan bir yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

07 Aralık 2015 19:02

Bomba imha ekipleri boşaltılan uçakta arama yaptılar. Valizler de uçaktan indirilerek, yeniden
arandı. Ancak herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli nesneye rastlanılmadı.

Condor şirketine ait olduğu ifade edilen uçak Mısır'ın Hurghada kentine uçuyordu. Şirketten
yapılan açıklamada uçağın Berlin'den saat 09.22'de havalandığı, ihbar nedeniyle saat
11.42'de de Budapeşte'ye iniş yaptığı bildirildi. Uçakta 7 mürettebat ile 133 yolcu
bulunuyordu. Yolcular başka bir uçakla Mısır'a gönderilecek.
 
Bomba ihbarının saat 09.00 sıralarında doğrudan şirketin merkezine telefonla yapıldığı
kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya MısırMacaristanBudapeşteMısır HurghadaBerlinMısırDeutsche Welle Türkçe DPA/ REUTERS

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