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Dünya

Mısır Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanabilir KAHİRE (A.A)

15 Eylül 2011 06:01

-Mısır Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanabilir KAHİRE (A.A) - 15.09.2011 - Eski Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı ve Mısır Cumhurbaşkanlığı adayı Muhammed El Baradey, Mısır'ın, Türkiye'nin sosyal, siyasal ve iktisadi tecrübelerinden yararlanabileceğini bildirdi. Baradey, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kahire'de görüştükten sonra yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Mısır için yararlı deneyimleri bulunduğunu belirtti.  Türkiye'nin Mısır ile benzer koşullar taşıyan dost ve kardeş bir ülke olduğunu ifade eden Baradey, iki ülke arasında gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Mısır'da yayımlanan bağımsız ''Masravi'' gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde de Erdoğan ile Baradey'in, Mısır'daki siyasi durum ve geçiş dönemine ilişkin gelişmeleri konuştukları vurgulandı.  Gazete ayrıca, Erdoğan ile Baradey'in Gazze konusunu ele aldıklarını da ifade etti.

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